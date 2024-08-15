Курганский агрокомплекс не защищал коров от диких животных

В агрокомплексе Куртамышского округа (Курганская область) выявили нарушения при содержании коров. У предпринимателя не было сделано полное ограждение скота для защиты от диких животных и дезбарьеров. Об этом сообщается на сайте Уральского управления Россельхознадзора.
«В агрокомплексе Куртамышского округа Курганской области выявлены множественные нарушения при содержании коров. На предприятии не было полного ограждения для защиты от проникновения диких животных и дезбарьеров», — сообщается на сайте ведомства.
Также нарушения были выявлены в местах хранения и обеззараживания навоза. Собственнику хозяйства было объявлено предостережение из-за несоблюдения обязательных требований при содержании крупного рогатого скота.
Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен неправильно выбрасывал мясные отходы. В Уральском управлении Россельхознадзора предпринимателю было объявлено предостережение за то, что избавлялся от биологических остатков без использования специальных контейнеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В агрокомплексе Куртамышского округа (Курганская область) выявили нарушения при содержании коров. У предпринимателя не было сделано полное ограждение скота для защиты от диких животных и дезбарьеров. Об этом сообщается на сайте Уральского управления Россельхознадзора. «В агрокомплексе Куртамышского округа Курганской области выявлены множественные нарушения при содержании коров. На предприятии не было полного ограждения для защиты от проникновения диких животных и дезбарьеров», — сообщается на сайте ведомства. Также нарушения были выявлены в местах хранения и обеззараживания навоза. Собственнику хозяйства было объявлено предостережение из-за несоблюдения обязательных требований при содержании крупного рогатого скота. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен неправильно выбрасывал мясные отходы. В Уральском управлении Россельхознадзора предпринимателю было объявлено предостережение за то, что избавлялся от биологических остатков без использования специальных контейнеров.