Видео с белым медведем поделились жители поселка Тамбей
В поселке Тамбей (ЯНАО) заметили белого медведя. Видеозапись того, как дикий зверь бродит по территории поселка местные жители опубликовали в социальных сетях.
«В Тамбее бродит белый медведь», — написали в группе «Подслушано в Сеяхе» во ВКонтакте. На видео видно, как медведь ходит рядом с цистернами. В комментариях предположили, что медведь вышел в поселок от голода и ищет пищу.
Ранее URA.RU сообщало, что на заброшенном заводе в ЯНАО заметили медвежонка. На опубликованном видео животное ходит между развалин надымского завода крупнопанельного домостроения.
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