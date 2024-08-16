16 августа 2024

В одном из поселков ЯНАО бродит белый медведь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео с белым медведем поделились жители поселка Тамбей
Видео с белым медведем поделились жители поселка Тамбей Фото:

В поселке Тамбей (ЯНАО) заметили белого медведя. Видеозапись того, как дикий зверь бродит по территории поселка местные жители опубликовали в социальных сетях.

«В Тамбее бродит белый медведь», — написали в группе «Подслушано в Сеяхе» во ВКонтакте. На видео видно, как медведь ходит рядом с цистернами. В комментариях предположили, что медведь вышел в поселок от голода и ищет пищу. 

Ранее URA.RU сообщало, что на заброшенном заводе в ЯНАО заметили медвежонка. На опубликованном видео животное ходит между развалин надымского завода крупнопанельного домостроения.

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В поселке Тамбей (ЯНАО) заметили белого медведя. Видеозапись того, как дикий зверь бродит по территории поселка местные жители опубликовали в социальных сетях. «В Тамбее бродит белый медведь», — написали в группе «Подслушано в Сеяхе» во ВКонтакте. На видео видно, как медведь ходит рядом с цистернами. В комментариях предположили, что медведь вышел в поселок от голода и ищет пищу.  Ранее URA.RU сообщало, что на заброшенном заводе в ЯНАО заметили медвежонка. На опубликованном видео животное ходит между развалин надымского завода крупнопанельного домостроения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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