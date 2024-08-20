Военврач заявил, что ранения в Курской области отличаются от других

В Курской области большая часть ранений пулевые из-за плотного боя
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На курском направлении чаще фиксируются пулевые ранения, а не осколочные, рассказал врач
На курском направлении чаще фиксируются пулевые ранения, а не осколочные, рассказал врач Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военный врач с позывным «Фрегат» рассказал о специфике ранений военнослужащих в Курской области, отличающихся от тех, что наблюдаются на других участках фронта. По его словам, в регионе большая часть ранений пулевые.

«Большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений», — рассказал медик РИА Новости. Он отметил, что на других направлениях боевых действий в зоне СВО преобладают осколочные ранения.

Ранее Фрегат сообщил, что в Курской области работают военные медики, которые вытаскивают «из рук смерти» раненных при обстрелах ВСУ мирных жителей. Командир медицинской группы с позывным Тяжелый рассказал, что обычные врачи, которые не сталкивались с боевыми ранениями в повседневной практике, были очень благодарны военным медикам.

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Военный врач с позывным «Фрегат» рассказал о специфике ранений военнослужащих в Курской области, отличающихся от тех, что наблюдаются на других участках фронта. По его словам, в регионе большая часть ранений пулевые. «Большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений», — рассказал медик РИА Новости. Он отметил, что на других направлениях боевых действий в зоне СВО преобладают осколочные ранения. Ранее Фрегат сообщил, что в Курской области работают военные медики, которые вытаскивают «из рук смерти» раненных при обстрелах ВСУ мирных жителей. Командир медицинской группы с позывным Тяжелый рассказал, что обычные врачи, которые не сталкивались с боевыми ранениями в повседневной практике, были очень благодарны военным медикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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