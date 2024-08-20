Военврач заявил, что ранения в Курской области отличаются от других

Военный врач с позывным «Фрегат» рассказал о специфике ранений военнослужащих в Курской области, отличающихся от тех, что наблюдаются на других участках фронта. По его словам, в регионе большая часть ранений пулевые.
«Большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений», — рассказал медик РИА Новости. Он отметил, что на других направлениях боевых действий в зоне СВО преобладают осколочные ранения.
Ранее Фрегат сообщил, что в Курской области работают военные медики, которые вытаскивают «из рук смерти» раненных при обстрелах ВСУ мирных жителей. Командир медицинской группы с позывным Тяжелый рассказал, что обычные врачи, которые не сталкивались с боевыми ранениями в повседневной практике, были очень благодарны военным медикам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.