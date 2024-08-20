Военный врач рассказал, как спасали раненых при обстрелах ВСУ в Курской области

Военврач Тяжелый: под Курском специалисты спасают гражданских из «рук смерти»

20 августа 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Военные врачи спасают гражданских, раненных взрывами дронов при эвакуации из опасных зон Курской области, сообщил военный врач Фрегат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области работают военные медики, которые вытаскивают «из рук смерти» раненных при обстрелах ВСУ мирных жителей. Об этом рассказал военный врач с позывным Фрегат. «Были случаи, когда нам привозили гражданских людей пожилого возраста, они эвакуировались из одного из населенников, и в них прилетел FPV-дрон. Шесть часов они валялись на дороге, военные наши их заметили, подобрали, привезли к нам, мы оказали помощь… Все живы-здоровы, но ранения серьезные были», — рассказал Фрегат в беседе с РИА Новости. Командир медицинской группы с позывным Тяжелый подчеркнул, что много раненых было в первые дни вторжения ВСУ, которых специалисты группы Тяжелого вытащили «из рук смерти». По его словам, обычные врачи, которые не сталкивались с боевыми ранениями в повседневной практике, были очень благодарны военным медикам. Военврач войск специального назначения с позывным Михалыч рассказал, что не все военные медики РФ не обучены работать, например, с ранениями от кассетных боеприпасов. Они оказались не готовы к войне «без правил», к фосфорным боеприпасам, к диверсиям со стороны мирных жителей. Слова Михалыча передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области работают военные медики, которые вытаскивают «из рук смерти» раненных при обстрелах ВСУ мирных жителей. Об этом рассказал военный врач с позывным Фрегат. «Были случаи, когда нам привозили гражданских людей пожилого возраста, они эвакуировались из одного из населенников, и в них прилетел FPV-дрон. Шесть часов они валялись на дороге, военные наши их заметили, подобрали, привезли к нам, мы оказали помощь… Все живы-здоровы, но ранения серьезные были», — рассказал Фрегат в беседе с РИА Новости. Командир медицинской группы с позывным Тяжелый подчеркнул, что много раненых было в первые дни вторжения ВСУ, которых специалисты группы Тяжелого вытащили «из рук смерти». По его словам, обычные врачи, которые не сталкивались с боевыми ранениями в повседневной практике, были очень благодарны военным медикам. Военврач войск специального назначения с позывным Михалыч рассказал, что не все военные медики РФ не обучены работать, например, с ранениями от кассетных боеприпасов. Они оказались не готовы к войне «без правил», к фосфорным боеприпасам, к диверсиям со стороны мирных жителей. Слова Михалыча передает RT.