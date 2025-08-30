В Самарской области ВСУ планировали атаку на предприятие: подробности инцидента

В Самарской области предотвращена атака на предприятие
Атака ВСУ была отражена
Атака ВСУ была отражена Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Самарской области предотвращена попытка атаки на промышленное предприятие в Сызрани. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, своевременные действия позволили избежать последствий для гражданского населения и объектов инфраструктуры. В связи с угрозами безопасности временно были введены ограничения на полеты в аэропорту Самары. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения на полеты в аэропорту Самары

Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорт Самары (Курумоч) ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали временно и позже были сняты. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета

Атака на промышленное предприятие в Сызрани

Ранним утром в Сызрани была пресечена попытка ВСУ атаковать промышленное предприятие. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что атака была предотвращена. Он призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, подчеркивая необходимость осмотрительности в условиях повышенной угрозы.

