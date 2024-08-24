Во Франции прошли похороны Алена Делона. Фотогалерея

BFMTV: похороны Алена Делона проходят во Франции в коммуне Души
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Ален Делон похоронен в Души Фото:

Прощание с легендарным актером Аленом Делоном проходит в коммуне Души в узком кругу. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Большая часть гостей уже прибыла в Души, церемония захоронения Алена Делона началась в часовне, специально построенной актером на его территории», — говорится в сообщении телеканала. Часовня, где проходит прощание, была возведена Делоном около двадцати лет назад возле его дома.

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Легендарный актер французского кино Ален Делон 18 августа 2024 года скончался в своем доме во Франции в возрасте 88 лет. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов.

Последние годы актер боролся с болезнями, усугубленными внутренними конфликтами в семье, передает Pravda.ru. URA.RU рассказывало о том, что известно о его личной жизни — в материале.

Ранее сообщалось, что Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся его 35 собак. Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу.

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Прощание с легендарным актером Аленом Делоном проходит в коммуне Души в узком кругу. Об этом сообщил телеканал BFMTV. «Большая часть гостей уже прибыла в Души, церемония захоронения Алена Делона началась в часовне, специально построенной актером на его территории», — говорится в сообщении телеканала. Часовня, где проходит прощание, была возведена Делоном около двадцати лет назад возле его дома. Легендарный актер французского кино Ален Делон 18 августа 2024 года скончался в своем доме во Франции в возрасте 88 лет. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов. Последние годы актер боролся с болезнями, усугубленными внутренними конфликтами в семье, передает Pravda.ru. URA.RU рассказывало о том, что известно о его личной жизни — в материале. Ранее сообщалось, что Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся его 35 собак. Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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