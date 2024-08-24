Ален Делон похоронен в ДушиФото: Panoramic / Global Look Press
Прощание с легендарным актером Аленом Делоном проходит в коммуне Души в узком кругу. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Большая часть гостей уже прибыла в Души, церемония захоронения Алена Делона началась в часовне, специально построенной актером на его территории», — говорится в сообщении телеканала. Часовня, где проходит прощание, была возведена Делоном около двадцати лет назад возле его дома.
Легендарный актер французского кино Ален Делон 18 августа 2024 года скончался в своем доме во Франции в возрасте 88 лет. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов.
Последние годы актер боролся с болезнями, усугубленными внутренними конфликтами в семье, передает Pravda.ru. URA.RU рассказывало о том, что известно о его личной жизни — в материале.
Ранее сообщалось, что Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся его 35 собак. Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу.
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Прощание с легендарным актером Аленом Делоном проходит в коммуне Души в узком кругу. Об этом сообщил телеканал BFMTV. «Большая часть гостей уже прибыла в Души, церемония захоронения Алена Делона началась в часовне, специально построенной актером на его территории», — говорится в сообщении телеканала. Часовня, где проходит прощание, была возведена Делоном около двадцати лет назад возле его дома. Легендарный актер французского кино Ален Делон 18 августа 2024 года скончался в своем доме во Франции в возрасте 88 лет. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов. Последние годы актер боролся с болезнями, усугубленными внутренними конфликтами в семье, передает Pravda.ru. URA.RU рассказывало о том, что известно о его личной жизни — в материале. Ранее сообщалось, что Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся его 35 собак. Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу.