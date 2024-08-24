Во Франции прошли похороны Алена Делона. Фотогалерея

BFMTV: похороны Алена Делона проходят во Франции в коммуне Души

24 августа 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Ален Делон похоронен в Души Фото: Panoramic / Global Look Press Прощание с легендарным актером Аленом Делоном проходит в коммуне Души в узком кругу. Об этом сообщил телеканал BFMTV. «Большая часть гостей уже прибыла в Души, церемония захоронения Алена Делона началась в часовне, специально построенной актером на его территории», — говорится в сообщении телеканала. Часовня, где проходит прощание, была возведена Делоном около двадцати лет назад возле его дома. Новость по теме Умер Ален Делон: лучшие фильмы секс-символа XX века Легендарный актер французского кино Ален Делон 18 августа 2024 года скончался в своем доме во Франции в возрасте 88 лет. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов. Последние годы актер боролся с болезнями, усугубленными внутренними конфликтами в семье, передает Pravda.ru. URA.RU рассказывало о том, что известно о его личной жизни — в материале. Ранее сообщалось, что Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся его 35 собак. Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прощание с легендарным актером Аленом Делоном проходит в коммуне Души в узком кругу. Об этом сообщил телеканал BFMTV. «Большая часть гостей уже прибыла в Души, церемония захоронения Алена Делона началась в часовне, специально построенной актером на его территории», — говорится в сообщении телеканала. Часовня, где проходит прощание, была возведена Делоном около двадцати лет назад возле его дома. Легендарный актер французского кино Ален Делон 18 августа 2024 года скончался в своем доме во Франции в возрасте 88 лет. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов. Последние годы актер боролся с болезнями, усугубленными внутренними конфликтами в семье, передает Pravda.ru. URA.RU рассказывало о том, что известно о его личной жизни — в материале. Ранее сообщалось, что Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся его 35 собак. Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу.