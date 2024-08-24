У курганских фермеров появилась возможность получить до 25 миллионов рублей

Деньги разрешено тратить только по целевому назначению Фото: Сергей Венявский © URA.RU

У сельхозпроизводителей Курганской области появилась возможность получить грант на развитие животноводческих ферм. Сумма субсидий при этом не может превышать 25 млн рублей, указано в постановлении правительства региона.

«Постановление об утверждении порядка предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидий на развитие животноводческих ферм. Максимальный размер гранта не может превышать 25 миллионов рублей, но не более 80% от стоимости проекта», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

Минимальная сумму поддержки — 15 млн рублей. Проекты с заявленной стоимостью ниже указанной рассматриваться не будут.

Получателей определит специальная комиссия. При отборе будет действовать балловая система. Средства необходимо строго направить на приобретение животных и новой техники либо покупку и монтаж модульного оборудования для производства, переработки и хранения сельхозпродукции.

В начале августа в правительстве области заявили об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров. Итоговая сумма выросла с 700 тысяч до 1 млн рублей.