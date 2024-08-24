24 августа 2024
23 августа 2024

В курганском городе из-за аварии отключили воду

В Щучье Курганской области не будет воды из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Воды не будет до устранения аварии Фото:

В городе Щучье Курганской области отключили воду из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Щучанского округа.

«ООО „Городское водоснабжение“ информирует, что 25 августа с 10:30 будет отключена вода. Подача возобновится после устранения аварии», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что в Кургане отключали воду из-за аварии на водопроводе на улице Сухэ-Батора. Без холодного водоснабжения оставались несколько многоквартирных домов и детский сад.

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В городе Щучье Курганской области отключили воду из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Щучанского округа. «ООО „Городское водоснабжение“ информирует, что 25 августа с 10:30 будет отключена вода. Подача возобновится после устранения аварии», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Кургане отключали воду из-за аварии на водопроводе на улице Сухэ-Батора. Без холодного водоснабжения оставались несколько многоквартирных домов и детский сад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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