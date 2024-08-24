В курганском городе из-за аварии отключили воду

Воды не будет до устранения аварии
В городе Щучье Курганской области отключили воду из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Щучанского округа.
«ООО „Городское водоснабжение“ информирует, что 25 августа с 10:30 будет отключена вода. Подача возобновится после устранения аварии», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что в Кургане отключали воду из-за аварии на водопроводе на улице Сухэ-Батора. Без холодного водоснабжения оставались несколько многоквартирных домов и детский сад.
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