В курганском городе из-за аварии отключили воду

В Щучье Курганской области не будет воды из-за аварии

25 августа 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Воды не будет до устранения аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Щучье Курганской области отключили воду из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Щучанского округа. «ООО „Городское водоснабжение“ информирует, что 25 августа с 10:30 будет отключена вода. Подача возобновится после устранения аварии», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Кургане отключали воду из-за аварии на водопроводе на улице Сухэ-Батора. Без холодного водоснабжения оставались несколько многоквартирных домов и детский сад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Щучье Курганской области отключили воду из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Щучанского округа. «ООО „Городское водоснабжение“ информирует, что 25 августа с 10:30 будет отключена вода. Подача возобновится после устранения аварии», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Кургане отключали воду из-за аварии на водопроводе на улице Сухэ-Батора. Без холодного водоснабжения оставались несколько многоквартирных домов и детский сад.