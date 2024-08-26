В Кургане в ДТП пострадал 9-летний ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребенок был сбит автомобилем Nissan X-Trail на улице Дзержинского возле аварийного дома. Об этом сообщается пресс-служба городского отдела ГИБДД УМВД России.

«В районе дома № 20 на улице Дзержинского, водитель 1975 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail допустил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больницы имени «Красного Креста»», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что курганский подросток на мопеде врезался в самокатчика. ДТП произошло в Шадринске. В результате аварии пострадали два человека.

В Кургане на улице Дзержинского иномарка наехала на 9-летнего пешехода ОГИБДД УМВД России по городу Курган