26 августа 2024

В Кургане иномарка сбила ребенка возле заброшенного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Кургане в ДТП пострадал 9-летний ребенок Фото:

В Кургане произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребенок был сбит автомобилем Nissan X-Trail на улице Дзержинского возле аварийного дома. Об этом сообщается пресс-служба городского отдела ГИБДД УМВД России.

«В районе дома № 20 на улице Дзержинского, водитель 1975 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail допустил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больницы имени «Красного Креста»», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что курганский подросток на мопеде врезался в самокатчика. ДТП произошло в Шадринске. В результате аварии пострадали два человека.

В Кургане на улице Дзержинского иномарка наехала на 9-летнего пешехода
В Кургане на улице Дзержинского иномарка наехала на 9-летнего пешехода

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребенок был сбит автомобилем Nissan X-Trail на улице Дзержинского возле аварийного дома. Об этом сообщается пресс-служба городского отдела ГИБДД УМВД России. «В районе дома № 20 на улице Дзержинского, водитель 1975 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail допустил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больницы имени «Красного Креста»», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что курганский подросток на мопеде врезался в самокатчика. ДТП произошло в Шадринске. В результате аварии пострадали два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...