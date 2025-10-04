Орбан отказался от любого вида союза с Украиной

Венгрия имеет право выступить против вступления Украины в Европейский союз. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан.
«У нас есть право не хотеть быть в союзе с Украиной и заявить, что ЕС не будет расширяться в сторону Киева», — передает слова Орбана издание Hetek. Он добавил, что, несмотря на то, что около 24 стран-членов ЕС поддерживают эту идею, Венгрия как полноправный член союза обладает правом не желать членства Украины в этой организации. Орбан подчеркнул, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами ни в военном формате НАТО, ни в экономическом формате ЕС.
Как отмечалось, свою позицию Венгрия обосновывает результатами внутреннего опроса, согласно которым 95% участников высказались против евроинтеграции Киева. Орбан ранее указывал, что вопрос о членстве Украины требует единогласного решения всех стран-членов, чего не может быть достигнуто без поддержки Будапешта. Также звучали заявления, что вступление Украины в ЕС могло бы негативно отразиться на венгерской экономике.
В связи с этим подчеркивалось, что без согласия Венгрии Киев никогда не сможет стать членом Европейского союза. Глава венгерского правительства утверждал, что Брюссель преследует не цели помощи Украине, а методы колонизации, используя продолжение конфликта как один из инструментов этого процесса. При этом Орбан заявлял о поддержке самой идеи Евросоюза, но выступал против ускоренной евроинтеграции Украины.
