В Кургане начали продавать азербайджанскую Coca-Cola Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из крупных супермаркетов торгового центра появилась газировка Coca-Cola из Азербайджана. Продукцию продают в упаковках от одного до двух литров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«В одном из супермаркетов появилась газировка Coca-Cola из Азербайджана. Продаются упаковки объемом 1-2 литра», — рассказал очевидец.

Ранее URА.RU писало, что после ухода из РФ производителя Coca-Cola, газировка на прилавках курганских магазинов стала появляться из Афганистана и Беларуси. Также в одной из торговых сетей импортный напиток заменяли чеченской газировкой «ЧИАССР».

В Кургане начали продавать газировку Coca-Cola из Азербайджана Фото: читатель URA.RU