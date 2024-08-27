В курганские магазины завезли Coca-Cola из Азербайджана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кока-кола. Курган, кока-кола, coca-cola
В Кургане начали продавать азербайджанскую Coca-Cola Фото:

В одном из крупных супермаркетов торгового центра появилась газировка Coca-Cola из Азербайджана. Продукцию продают в упаковках от одного до двух литров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«В одном из супермаркетов появилась газировка Coca-Cola из Азербайджана. Продаются упаковки объемом 1-2 литра», — рассказал очевидец.

Ранее URА.RU писало, что после ухода из РФ производителя Coca-Cola, газировка на прилавках курганских магазинов стала появляться из Афганистана и Беларуси. Также в одной из торговых сетей импортный напиток заменяли чеченской газировкой «ЧИАССР».

В Кургане начали продавать газировку Coca-Cola из Азербайджана
В Кургане начали продавать газировку Coca-Cola из Азербайджана
Фото:

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В одном из крупных супермаркетов торгового центра появилась газировка Coca-Cola из Азербайджана. Продукцию продают в упаковках от одного до двух литров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «В одном из супермаркетов появилась газировка Coca-Cola из Азербайджана. Продаются упаковки объемом 1-2 литра», — рассказал очевидец. Ранее URА.RU писало, что после ухода из РФ производителя Coca-Cola, газировка на прилавках курганских магазинов стала появляться из Афганистана и Беларуси. Также в одной из торговых сетей импортный напиток заменяли чеченской газировкой «ЧИАССР».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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