В Тюменской области фура задавила пешехода на стоянке

Охранник стоянки попал под большегруз (архивное фото)
Большегруз насмерть задавил пешехода на стоянке для фур под Ишимом: жертвой стал охранник, которого не заметил водитель. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона.
«Вчера вечером на парковке под Ишимом, на стоянке для большегрузов, автомобиль „Ивеко“ наехал на мужчину, охранника стоянки. Предварительно, 59-летний водитель грузовика не заметил пешехода. В результате 63-летний мужчина, житель Ишимского района, погиб», — рассказали в ведомстве.
Трагедия произошла на 539 километре федеральной трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Все обстоятельства аварии пока не выяснены.
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