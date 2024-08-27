27 августа 2024

В Тюменской области фура задавила пешехода на стоянке

© Служба новостей «URA.RU»
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Охранник стоянки попал под большегруз (архивное фото)
Охранник стоянки попал под большегруз (архивное фото) Фото:

Большегруз насмерть задавил пешехода на стоянке для фур под Ишимом: жертвой стал охранник, которого не заметил водитель. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона.

«Вчера вечером на парковке под Ишимом, на стоянке для большегрузов, автомобиль „Ивеко“ наехал на мужчину, охранника стоянки. Предварительно, 59-летний водитель грузовика не заметил пешехода. В результате 63-летний мужчина, житель Ишимского района, погиб», — рассказали в ведомстве.

Трагедия произошла на 539 километре федеральной трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Все обстоятельства аварии пока не выяснены.

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Большегруз насмерть задавил пешехода на стоянке для фур под Ишимом: жертвой стал охранник, которого не заметил водитель. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона. «Вчера вечером на парковке под Ишимом, на стоянке для большегрузов, автомобиль „Ивеко“ наехал на мужчину, охранника стоянки. Предварительно, 59-летний водитель грузовика не заметил пешехода. В результате 63-летний мужчина, житель Ишимского района, погиб», — рассказали в ведомстве. Трагедия произошла на 539 километре федеральной трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Все обстоятельства аварии пока не выяснены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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