АО «Ханты-Мансийскдорстрой» (АО «ХМДС») стало заложником конфликта между ямальскими властями и ООО «Строительно-Сервисная компания» из Нижневартовска и едва не потеряло крупный заказ. Подразделение «Автобана» выиграло тендер на ремонт участка дорог Сургут — Салехард» и уже на 33% выполнило подряд, когда суд вынес решение о незаконности процедуры аукциона. Кассационная жалоба «ХМДС» не помогла. Но работы на участке ведутся.
Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, окружная дирекция дорожного хозяйства объявила аукцион на проведение ремонта автомобильной дороги Сургут — Салехард на участке от границы округа до Губкинского. Начальная цена контракта составляла 1, 399 млрд рублей. Торги выиграл нижневартовский подрядчик ООО «Строительно-Сервисная компания» (ООО «ССК»).
С итогом закупки не согласился конкурент — подразделение компании Автобан» АО «Ханты-Мансийскдорстрой». Общество подало жалобу в УФАС на действия комиссии, которая занималась закупкой. В августе 2023 года аукцион провели повторно, его выиграл АО «ХМДС». Заявку второго участника — ООО «ССК» на этот раз отклонили на том основании, что у него якобы нет опыта по обустройству таких дорог. Именно этот нюанс и стал предметом разбирательства в Арбитражном суде ЯНАО, где решение Федеральной антимонопольной службы и итоги торгов были признаны недействительными. Доводы АО «ХМДС» о том, что подрядчик уже приступил к ремонту, суд отклонил:
«Доводы АО „Ханты-Мансийскдорстрой“ о частичном (33%) исполнении заключенного 01.08.2023 государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Граница ЯНАО — Губкинский, судом отклоняются, поскольку данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о том, что имущественные интересы и права заявителя не могут быть восстановлены при удовлетворении заявленных требований», — говорится в решении суда.
Обжалования в суде апелляционной инстанции не помогло АО «ХМДС». Дело заново рассмотрел АС Западно-Сибирского округа и 15 августа 2024 года пришел к выводу, что исполнение контракта не мешает признать правоту ООО «ССК», который не допустили к этим работам потому, что компания якобы не смогла бы справиться с их объемом.
Агентство URA.RU обратилось в окружной департамент транспорта с вопросом о том, ведутся ли ремонтные работы на спорном участке дороги. Как пояснили в ведомстве, на подряде занят АО «Ханты-Мансийскдорстрой». «Контракт двухгодичный, закончат в этом году», — сообщил собеседник агентства.
По данным открытых источников, АО «ХМДС» является подразделением компании «Автобан» в Западной Сибири и выполняет полный комплекс дорожно-строительных работ. В частности, занимается реконструкций улицы Советской в Ноябрьске.
ООО «Строительно-Сервисная компания» недавно выиграло аукцион на ремонт улицы Есенина в Губкинском (ЯНАО), а также — на реконструкцию участка дороги Губкинский — Пурпе. Компания находится в Нижневартовске.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО определят подрядчиков для содержания нескольких строящихся участков дороги Сургут — Салехард. На эти цели из бюджета округа потратят около 140 млн рублей.
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