В Тюмени ребенок на велосипеде попал под колеса авто. Фото

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На место ДТП прибыли спасатели и медики
На место ДТП прибыли спасатели и медики Фото:

В Тюмени на улице Ямской вечером 10 сентября был сбит ребенок на велосипеде. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«Ямская. Говорят, что сбили ребенка на велосипеде», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».

На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

Пострадавшего увезли в больницу
Пострадавшего увезли в больницу
Фото:

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В Тюмени на улице Ямской вечером 10 сентября был сбит ребенок на велосипеде. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «Ямская. Говорят, что сбили ребенка на велосипеде», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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