На место ДТП прибыли спасатели и медики
В Тюмени на улице Ямской вечером 10 сентября был сбит ребенок на велосипеде. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«Ямская. Говорят, что сбили ребенка на велосипеде», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».
На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
Пострадавшего увезли в больницу
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!