На Ямале 11 сентября зафиксировали абсолютный температурный максимум
В ЯНАО распространяют фейки о листовках с призывами поджечь вертолет, а в Новом Уренгое поймали иностранца на фиктивном браке. В Салехарде зафиксировали новый температурный максимум, а «бабье лето» будет греть ямальцев до конца недели. Об этих и других событиях 12 сентября — читайте на URA.RU.
- В Ноябрьске распространили фейк о том, что в школьных туалетах были листовки с призывом поджечь вертолет. Ни в одном помещении школы листовок не обнаружено.
- Гражданка России и гражданин Республики Азербайджан заключили фиктивный брак для получения иностранцем разрешения на временное проживание.
- В Салехарде зафиксировали новый абсолютный температурный максимум.
- Участник СВО из Ямала сделал предложение своей избраннице после эфира программы «НАШИ» в студии телеканала «Россия».
- Директор фирмы из Екатеринбурга избежал наказание за дачу взяток в ЯНАО. Основанием стало раскаяние мужчины.
- На Ямале открылся первый детский центр по управлению беспилотниками. Занятия будут проходить в Губкинском лицее.
- Теплая погода сохранится на Ямале до конца недели.
- В ноябрьске 12 сентября ребенок попал под колеса автомобиля. Мальчик ехал на самокате.
- В ЯНАО произошло увеличение государственного долга из-за выдачи новых государственных гарантий.
- Суд в Ноябрьске вынес решение об ужесточении наказании по обвинению в коррупции для госслужащего и подрядчика, занимающегося дорожными работами.
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