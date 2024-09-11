11 сентября 2024

В ЯНАО установлен температурный рекорд, а в студии телеканала «Россия» ямальцы решили пожениться: события дня

«Бабье лето» будет радовать жителей Ямала до конца недели
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале 11 сентября зафиксировали абсолютный температурный максимум
На Ямале 11 сентября зафиксировали абсолютный температурный максимум Фото:

В ЯНАО распространяют фейки о листовках с призывами поджечь вертолет, а в Новом Уренгое поймали иностранца на фиктивном браке. В Салехарде зафиксировали новый температурный максимум, а «бабье лето» будет греть ямальцев до конца недели. Об этих и других событиях 12 сентября — читайте на URA.RU.

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В ЯНАО распространяют фейки о листовках с призывами поджечь вертолет, а в Новом Уренгое поймали иностранца на фиктивном браке. В Салехарде зафиксировали новый температурный максимум, а «бабье лето» будет греть ямальцев до конца недели. Об этих и других событиях 12 сентября — читайте на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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