В проблемный тюменский район поедет больше автобусов

В Тюмени увеличат количество автобусов №21, маршрут которых проходит через Падерина. Об этом сообщили в городской администрации. Жители района ранее жаловались на недостаточное количество рейсов общественного транспорта.
«На маршруте №21 планируется увеличение выпуска автобусов среднего класса, которые в свою очередь приспособлены для маломобильных групп населения. В том числе и пассажиров с детскими колясками», — сообщили в городской администрации.
Ранее URA.RU писало, что с 18 сентября изменится расписание автобусного маршрута №71 «улица Бориса Быстрых — улица Московская». Теперь транспорт будет совершать остановку в деревне Дударева, где местные жаловались на работу автобусов.
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