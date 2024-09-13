В проблемный тюменский район поедет больше автобусов

В Тюмени в Падерина запустят больше автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество автобусов №21 увеличится
Количество автобусов №21 увеличится Фото:

В Тюмени увеличат количество автобусов №21, маршрут которых проходит через Падерина. Об этом сообщили в городской администрации. Жители района ранее жаловались на недостаточное количество рейсов общественного транспорта.

«На маршруте №21 планируется увеличение выпуска автобусов среднего класса, которые в свою очередь приспособлены для маломобильных групп населения. В том числе и пассажиров с детскими колясками», — сообщили в городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что с 18 сентября изменится расписание автобусного маршрута №71 «улица Бориса Быстрых — улица Московская». Теперь транспорт будет совершать остановку в деревне Дударева, где местные жаловались на работу автобусов.

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В Тюмени увеличат количество автобусов №21, маршрут которых проходит через Падерина. Об этом сообщили в городской администрации. Жители района ранее жаловались на недостаточное количество рейсов общественного транспорта. «На маршруте №21 планируется увеличение выпуска автобусов среднего класса, которые в свою очередь приспособлены для маломобильных групп населения. В том числе и пассажиров с детскими колясками», — сообщили в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что с 18 сентября изменится расписание автобусного маршрута №71 «улица Бориса Быстрых — улица Московская». Теперь транспорт будет совершать остановку в деревне Дударева, где местные жаловались на работу автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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