13 сентября 2024

В ЯНАО произошло еще одно ДТП с мотоциклом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО произошло второе за день ДТП с мотоциклом
В ЯНАО произошло второе за день ДТП с мотоциклом Фото:

На подъезде к городу Тарко-Сале (ЯНАО) автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист травмирован, сообщили УГИБДД МВД России по ЯНАО. Аналогичная ситуация произошла сегодня в Ноябрьске (ЯНАО) недалеко от улицы Ленина, 60. Мотоциклист также получил травмы.

«На автодороге подъезд к городу Тарко-Сале произошло столкновение двух транспортных средств… В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель авто при развороте не уступил дорогу мотоциклисту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В ЯНАО произошло второе за день ДТП с мотоциклом
В ЯНАО произошло второе за день ДТП с мотоциклом
Фото:

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На подъезде к городу Тарко-Сале (ЯНАО) автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист травмирован, сообщили УГИБДД МВД России по ЯНАО. Аналогичная ситуация произошла сегодня в Ноябрьске (ЯНАО) недалеко от улицы Ленина, 60. Мотоциклист также получил травмы. «На автодороге подъезд к городу Тарко-Сале произошло столкновение двух транспортных средств… В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. Предварительно, водитель авто при развороте не уступил дорогу мотоциклисту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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