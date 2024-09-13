В ЯНАО произошло второе за день ДТП с мотоциклом
На подъезде к городу Тарко-Сале (ЯНАО) автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист травмирован, сообщили УГИБДД МВД России по ЯНАО. Аналогичная ситуация произошла сегодня в Ноябрьске (ЯНАО) недалеко от улицы Ленина, 60. Мотоциклист также получил травмы.
«На автодороге подъезд к городу Тарко-Сале произошло столкновение двух транспортных средств… В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.
Предварительно, водитель авто при развороте не уступил дорогу мотоциклисту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В ЯНАО произошло второе за день ДТП с мотоциклом
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