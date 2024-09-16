Лавров заметил, что антиутопия Джорджа Оруэлла стала реальностью

Лавров: США «перещеголяли» книги Оруэлла и его представления о тоталитаризме
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Оруэлл не смог описать того тоталитаризма, который демонстрирует США, заявил галва МИД РФ Сергей Лавров
Оруэлл не смог описать того тоталитаризма, который демонстрирует США, заявил галва МИД РФ Сергей Лавров Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США стали таким тоталитарным государством, которое не мог придумать даже Джордж Оруэлл с его богатой фантазией. Министр иностранных дел России заявил об этом после того, как США обвинили двух сотрудников RT в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств. 

«У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение, но и он даже представить не мог каким будет выглядеть тоталитарное государство», — сообщил Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что Оруэлл описал только некоторые контуры тоталитарного государства, однако не смог выразить всю глубину того тоталитаризма, который демонстрирует США. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также раскритиковал действия США против российских СМИ, в частности RT и его руководителя Маргариты Симоньян. По словам Пескова, эти обвинения граничат с безумием.

Ранее министр юстиции Штатов Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против двух работников RT. Обвинения касаются сговора с целью отмывания денег и нарушения законодательства США, связанного с деятельностью иностранных агентов.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США стали таким тоталитарным государством, которое не мог придумать даже Джордж Оруэлл с его богатой фантазией. Министр иностранных дел России заявил об этом после того, как США обвинили двух сотрудников RT в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств.  «У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение, но и он даже представить не мог каким будет выглядеть тоталитарное государство», — сообщил Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что Оруэлл описал только некоторые контуры тоталитарного государства, однако не смог выразить всю глубину того тоталитаризма, который демонстрирует США.  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также раскритиковал действия США против российских СМИ, в частности RT и его руководителя Маргариты Симоньян. По словам Пескова, эти обвинения граничат с безумием. Ранее министр юстиции Штатов Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против двух работников RT. Обвинения касаются сговора с целью отмывания денег и нарушения законодательства США, связанного с деятельностью иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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