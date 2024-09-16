Лавров заметил, что антиутопия Джорджа Оруэлла стала реальностью

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США стали таким тоталитарным государством, которое не мог придумать даже Джордж Оруэлл с его богатой фантазией. Министр иностранных дел России заявил об этом после того, как США обвинили двух сотрудников RT в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств.
«У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение, но и он даже представить не мог каким будет выглядеть тоталитарное государство», — сообщил Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что Оруэлл описал только некоторые контуры тоталитарного государства, однако не смог выразить всю глубину того тоталитаризма, который демонстрирует США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также раскритиковал действия США против российских СМИ, в частности RT и его руководителя Маргариты Симоньян. По словам Пескова, эти обвинения граничат с безумием.
Ранее министр юстиции Штатов Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против двух работников RT. Обвинения касаются сговора с целью отмывания денег и нарушения законодательства США, связанного с деятельностью иностранных агентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.