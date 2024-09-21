Курганская команда КВН прошла в финал Первой лиги

Команда КВН «Джентльмены Удачи» из Кургана прошла в финал Первой лиги. Об этом рассказал капитан команды Алихан Шериев.
«Мы прошли в финал! В 2022 году мы предпринимали попытку, и в этой игре мы прошли. Против нас играли серьезные соперники», — рассказал Шериев изданию Prospekt45.ru.
Главной целью Первой лиги КВН является подготовка команд к выступлению в Высшей лиге КВН на Первом канале. В декабре за медали сразятся следующие команды: «Мультиплекс» (Владивосток), Сборная Иркутской области (Иркутск), Томская сборная (Томск), «Джентльмены Удачи» (Курганская область), «Между нами» (СКФУ, Ставрополь) и «Диккенс, например» (Челябинск).
Сообщалось, что команда «Джентльмены Удачи» получила приз на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». Приз курганцам вручала член жюри Люся Чеботина.
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Команда КВН «Джентльмены Удачи» из Кургана прошла в финал Первой лиги. Об этом рассказал капитан команды Алихан Шериев. «Мы прошли в финал! В 2022 году мы предпринимали попытку, и в этой игре мы прошли. Против нас играли серьезные соперники», — рассказал Шериев изданию Prospekt45.ru. Главной целью Первой лиги КВН является подготовка команд к выступлению в Высшей лиге КВН на Первом канале. В декабре за медали сразятся следующие команды: «Мультиплекс» (Владивосток), Сборная Иркутской области (Иркутск), Томская сборная (Томск), «Джентльмены Удачи» (Курганская область), «Между нами» (СКФУ, Ставрополь) и «Диккенс, например» (Челябинск). Сообщалось, что команда «Джентльмены Удачи» получила приз на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». Приз курганцам вручала член жюри Люся Чеботина.