Путин отметил успешное развитие отношений с Пакистаном

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту и премьер-министру Пакистана в честь национального праздника — Дня независимости
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту и премьер-министру Пакистана в честь национального праздника — Дня независимости Фото:

Российско-пакистанские отношения развиваются успешно. Москва и Исламабад будут действовать совместно на благо народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности, заявил президент России Владимир Путин. Так глава государства поздравил Пакистан с национальным праздником — Днем независимости. Поздравительная телеграмма направлена на имя президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Шехбазы Шарифа. 

«Конструктивные российско-пакистанские связи будут и впредь плодотворно развиваться на благо наших народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Она опубликована на официальном сайте Кремля. 

Президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Исламабада носят дружественный характер. Они имеют «хорошую отдачу» в рамках двустороннего сотрудничества в различных областях. В том числе речь о координации усилий в решении актуальных вопросов региональной повестки. Например, на антитеррористическом и афганском направлениях.

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Российско-пакистанские отношения развиваются успешно. Москва и Исламабад будут действовать совместно на благо народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности, заявил президент России Владимир Путин. Так глава государства поздравил Пакистан с национальным праздником — Днем независимости. Поздравительная телеграмма направлена на имя президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Шехбазы Шарифа.  «Конструктивные российско-пакистанские связи будут и впредь плодотворно развиваться на благо наших народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Она опубликована на официальном сайте Кремля.  Президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Исламабада носят дружественный характер. Они имеют «хорошую отдачу» в рамках двустороннего сотрудничества в различных областях. В том числе речь о координации усилий в решении актуальных вопросов региональной повестки. Например, на антитеррористическом и афганском направлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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