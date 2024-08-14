Путин отметил успешное развитие отношений с Пакистаном

Российско-пакистанские отношения развиваются успешно. Москва и Исламабад будут действовать совместно на благо народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности, заявил президент России Владимир Путин. Так глава государства поздравил Пакистан с национальным праздником — Днем независимости. Поздравительная телеграмма направлена на имя президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Шехбазы Шарифа.
«Конструктивные российско-пакистанские связи будут и впредь плодотворно развиваться на благо наших народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Она опубликована на официальном сайте Кремля.
Президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Исламабада носят дружественный характер. Они имеют «хорошую отдачу» в рамках двустороннего сотрудничества в различных областях. В том числе речь о координации усилий в решении актуальных вопросов региональной повестки. Например, на антитеррористическом и афганском направлениях.
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