Где в Тюмени включат отопление 25 сентября

Работы по запуску теплоносителя идут в рамках графика
В Тюмени отопление подадут в микрорайоны и несколько жилых массивов на окраинах города. График подачи тепла на 25 сентября опубилкован на сайте теплоснабжающей компании УСТЭК.
«25 сентября подача тепла будет осуществляться в микрорайонах и на Червишевском тракте. Также теплоноситель подадут в дома в Южном районе и в Матмасах», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU опубликовало подробный график подачи тепла в Тюмени. Во всех домах батареи заработают до 27 сентября.
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