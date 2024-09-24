24 сентября 2024

Где в Тюмени включат отопление 25 сентября

В Тюмени 25 сентября отопление дадут в нескольких микрорайонах и на окраинах
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по запуску теплоносителя идут в рамках графика
Работы по запуску теплоносителя идут в рамках графика Фото:

В Тюмени отопление подадут в микрорайоны и несколько жилых массивов на окраинах города. График подачи тепла на 25 сентября опубилкован на сайте теплоснабжающей компании УСТЭК.

«25 сентября подача тепла будет осуществляться в микрорайонах и на Червишевском тракте. Также теплоноситель подадут в дома в Южном районе и в Матмасах», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU опубликовало подробный график подачи тепла в Тюмени. Во всех домах батареи заработают до 27 сентября.

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В Тюмени отопление подадут в микрорайоны и несколько жилых массивов на окраинах города. График подачи тепла на 25 сентября опубилкован на сайте теплоснабжающей компании УСТЭК. «25 сентября подача тепла будет осуществляться в микрорайонах и на Червишевском тракте. Также теплоноситель подадут в дома в Южном районе и в Матмасах», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU опубликовало подробный график подачи тепла в Тюмени. Во всех домах батареи заработают до 27 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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