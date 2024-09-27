27 сентября 2024

В Тюмени за 20 тысяч продают участок в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени предлагают купить участок в центре города для КРТ
В Тюмени предлагают купить участок в центре города для КРТ Фото:

В Тюмени для реновации на аукцион выставили участок в районе улиц Клары Цеткин и Таврической. Его начальная стоимость составляет 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

«Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, а также улицы Щербакова. Общая площадь реновации — 1,09 гектара… Начальная цена: 20 тысяч рублей», — написано в документ на сайте ведомства.

Для КРТ там необходимо будет снести три жилых дома, включая один неаварийный. На их месте должны появиться новые дома в течение пяти лет.

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В Тюмени для реновации на аукцион выставили участок в районе улиц Клары Цеткин и Таврической. Его начальная стоимость составляет 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в мэрии города. «Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, а также улицы Щербакова. Общая площадь реновации — 1,09 гектара… Начальная цена: 20 тысяч рублей», — написано в документ на сайте ведомства. Для КРТ там необходимо будет снести три жилых дома, включая один неаварийный. На их месте должны появиться новые дома в течение пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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