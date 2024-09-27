В Тюмени за 20 тысяч продают участок в центре города

В Тюмени предлагают купить участок в центре города для КРТ
В Тюмени для реновации на аукцион выставили участок в районе улиц Клары Цеткин и Таврической. Его начальная стоимость составляет 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в мэрии города.
«Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, а также улицы Щербакова. Общая площадь реновации — 1,09 гектара… Начальная цена: 20 тысяч рублей», — написано в документ на сайте ведомства.
Для КРТ там необходимо будет снести три жилых дома, включая один неаварийный. На их месте должны появиться новые дома в течение пяти лет.
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