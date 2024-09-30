Появилось видео со взрывом газового баллона в жилом доме в Москве

В Москве на Ильменском проезде горят квартиры на нескольких этажах в жилом доме. МЧС сообщило о семи спасенных, в их числе ребенок. Кадры со взрывом газового баллона в доме и возгоранием опубликовал telegram-канал Mash.
«Газовый баллон взорвался в квартире, вылетел на улицу, отскочил от земли и пробил стену дома. Стоявший рядом человек еле успел отбежать», — пишут авторы канала и публикуют видео.
Спасатели сообщили, что открытое горение ликвидировано. Специалисты продолжают предпринимать необходимые меры для устранения последствий возгорания.
Как ранее сообщало МЧС, в доме на Ильменском проезде горят квартиры на четырех этажах. В результате инцидента временно было перекрыто движение по Ильменскому проезду.
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