30 сентября 2024

Продюсер пермского писателя Иванова рассказала о нецензурном споре с Эрнстом

© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Эрнст однажды показал средний палец авторм фильма «Хребет России»
Константин Эрнст однажды показал средний палец авторм фильма «Хребет России» Фото:

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отказал авторам фильма «Хребет России» с Леонидом Парфеновым в запрашиваемом гонораре за право показа. При этом сделал это в нецензурной форме. Историю, которая произошла еще в 2010 году, рассказала сегодня Юлия Зайцева, продюсер ленты, а также автора сценария фильма — пермского писателя Алексея Иванова.

По словам Зайцевой, когда фильм был уже готов, ей не удавалось устроить его выход в эфир Первого канала. С трудом добившись встречи с Эрнстом, Зайцева и Иванов озвучили ему сумму контракта. «Я кручу в голове сумму контракта, медленно и тяжело выкатываю ее перед Эрнстом на скользкий полированный стол. Эрнст напрягается, сдвигает звериные брови, а потом вдруг резко подается через стол на меня и выбрасывает вперед правую руку с крупной мужественной кистью, собранной в выразительный и конкретный фак», — описывает Зайцева в соцсетях реакцию гендиректора телеканала.

В итоге фильм был показан на Первом канале. Сколько было заплачено авторам проекта, Зайцева не упоминает.

Рассказанная история — фрагмент книги Зайцевой «Корпорацию не нагнешь». Как ранее сообщало URA.RU, она повествует о теневой стороне профессиональной жизни писателя Алексея Иванова. Книга уже вошла в топ самых ожидаемых по версии журнала Forbes. 

«Хребет России» — проект, который журналист Леонид Парфенов снял вместе с писателем Алексеем Ивановым. Съемки велись на территориях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Документальная лента — своеобразное путешествие Иванова, Парфенова и Юлии Зайцевой по достопримечательностям Урала. Премьера состоялась в марте 20210 года.

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отказал авторам фильма «Хребет России» с Леонидом Парфеновым в запрашиваемом гонораре за право показа. При этом сделал это в нецензурной форме. Историю, которая произошла еще в 2010 году, рассказала сегодня Юлия Зайцева, продюсер ленты, а также автора сценария фильма — пермского писателя Алексея Иванова. По словам Зайцевой, когда фильм был уже готов, ей не удавалось устроить его выход в эфир Первого канала. С трудом добившись встречи с Эрнстом, Зайцева и Иванов озвучили ему сумму контракта. «Я кручу в голове сумму контракта, медленно и тяжело выкатываю ее перед Эрнстом на скользкий полированный стол. Эрнст напрягается, сдвигает звериные брови, а потом вдруг резко подается через стол на меня и выбрасывает вперед правую руку с крупной мужественной кистью, собранной в выразительный и конкретный фак», — описывает Зайцева в соцсетях реакцию гендиректора телеканала. В итоге фильм был показан на Первом канале. Сколько было заплачено авторам проекта, Зайцева не упоминает. Рассказанная история — фрагмент книги Зайцевой «Корпорацию не нагнешь». Как ранее сообщало URA.RU, она повествует о теневой стороне профессиональной жизни писателя Алексея Иванова. Книга уже вошла в топ самых ожидаемых по версии журнала Forbes.  «Хребет России» — проект, который журналист Леонид Парфенов снял вместе с писателем Алексеем Ивановым. Съемки велись на территориях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Документальная лента — своеобразное путешествие Иванова, Парфенова и Юлии Зайцевой по достопримечательностям Урала. Премьера состоялась в марте 20210 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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