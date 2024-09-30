Продюсер пермского писателя Иванова рассказала о нецензурном споре с Эрнстом

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отказал авторам фильма «Хребет России» с Леонидом Парфеновым в запрашиваемом гонораре за право показа. При этом сделал это в нецензурной форме. Историю, которая произошла еще в 2010 году, рассказала сегодня Юлия Зайцева, продюсер ленты, а также автора сценария фильма — пермского писателя Алексея Иванова.
По словам Зайцевой, когда фильм был уже готов, ей не удавалось устроить его выход в эфир Первого канала. С трудом добившись встречи с Эрнстом, Зайцева и Иванов озвучили ему сумму контракта. «Я кручу в голове сумму контракта, медленно и тяжело выкатываю ее перед Эрнстом на скользкий полированный стол. Эрнст напрягается, сдвигает звериные брови, а потом вдруг резко подается через стол на меня и выбрасывает вперед правую руку с крупной мужественной кистью, собранной в выразительный и конкретный фак», — описывает Зайцева в соцсетях реакцию гендиректора телеканала.
В итоге фильм был показан на Первом канале. Сколько было заплачено авторам проекта, Зайцева не упоминает.
Рассказанная история — фрагмент книги Зайцевой «Корпорацию не нагнешь». Как ранее сообщало URA.RU, она повествует о теневой стороне профессиональной жизни писателя Алексея Иванова. Книга уже вошла в топ самых ожидаемых по версии журнала Forbes.
«Хребет России» — проект, который журналист Леонид Парфенов снял вместе с писателем Алексеем Ивановым. Съемки велись на территориях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Документальная лента — своеобразное путешествие Иванова, Парфенова и Юлии Зайцевой по достопримечательностям Урала. Премьера состоялась в марте 20210 года.
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