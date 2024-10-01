01 октября 2024

В аэропорту Нового Уренгоя установили медного хищника. Фото

В аэропорту Нового Уренгоя установили медную сову с QR-кодом
© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуру совы установили возле аэропорта (архивное фото)
Фигуру совы установили возле аэропорта (архивное фото) Фото:

На территории аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) установили медную сову с QR-кодом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Новый арт-объект размещен в рамках проекта „Совушкины истории“, который предполагает установку в 14 локациях Нового Уренгоя медных совушек, имеющих каждая свою историю. Послушать рассказ „авиационной“ совушки можно считав камерой мобильного телефона QR-код», — рассказали на официальной странице аэропорта «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало о новых арт-объектах в Салехарде. Фигуры из дерева, металла и бетона, посвятили году семьи и детства в ЯНАО.

Медная сова в аэропорту Нового Уренгоя
Медная сова в аэропорту Нового Уренгоя
Фото:
Медная сова с QR-кодом в аэропорту Нового Уренгоя
Медная сова с QR-кодом в аэропорту Нового Уренгоя
Фото:

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На территории аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) установили медную сову с QR-кодом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Новый арт-объект размещен в рамках проекта „Совушкины истории“, который предполагает установку в 14 локациях Нового Уренгоя медных совушек, имеющих каждая свою историю. Послушать рассказ „авиационной“ совушки можно считав камерой мобильного телефона QR-код», — рассказали на официальной странице аэропорта «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о новых арт-объектах в Салехарде. Фигуры из дерева, металла и бетона, посвятили году семьи и детства в ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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