Фигуру совы установили возле аэропорта (архивное фото)
На территории аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) установили медную сову с QR-кодом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Новый арт-объект размещен в рамках проекта „Совушкины истории“, который предполагает установку в 14 локациях Нового Уренгоя медных совушек, имеющих каждая свою историю. Послушать рассказ „авиационной“ совушки можно считав камерой мобильного телефона QR-код», — рассказали на официальной странице аэропорта «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о новых арт-объектах в Салехарде. Фигуры из дерева, металла и бетона, посвятили году семьи и детства в ЯНАО.
Медная сова в аэропорту Нового Уренгоя
Медная сова с QR-кодом в аэропорту Нового Уренгоя
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!