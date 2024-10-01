В России ввели новый штраф для автомобилистов

Россиян начнут штрафовать на пять тысяч рублей за опасное вождение
© Служба новостей «URA.RU»
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За опасное вождение установят штраф Фото:

Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах в 5 000 рублей за опасное вождение. Решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Необходимость такого решения обусловлена складывающейся ситуацией. По моему мнению, нужно дорабатывать инициативу, ужесточая наказание за повторное нарушение», — объяснил спикер Госдумы Вячеслава Володина на заседании. Сам же законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР, а также сенатором Еленой Афанасьевой.

Ранее сообщалось, что в социальные сети размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду. По вине таких автолюбителей, как утверждается, и совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий. Этот факт был приложен к пояснительной записке к законопроекту.

В ПДД разъясняется, какое именно движение на автомобиле можно считать опасным. К примеру, препятствие обгону или перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

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Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах в 5 000 рублей за опасное вождение. Решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента. «Необходимость такого решения обусловлена складывающейся ситуацией. По моему мнению, нужно дорабатывать инициативу, ужесточая наказание за повторное нарушение», — объяснил спикер Госдумы Вячеслава Володина на заседании. Сам же законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР, а также сенатором Еленой Афанасьевой. Ранее сообщалось, что в социальные сети размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду. По вине таких автолюбителей, как утверждается, и совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий. Этот факт был приложен к пояснительной записке к законопроекту. В ПДД разъясняется, какое именно движение на автомобиле можно считать опасным. К примеру, препятствие обгону или перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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