30 сентября 2024

На Ямале из-за шквалистого ветра отменили речной рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы отменяют из-за сложных погодных условий
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В Приуралье (ЯНАО) в связи с ухудшением погодных условий отменили речной рейс Аксарка — Белоярск. В районе ожидается шквалисты ветер до 30 м в секунду, сообщают в telegram-канале «Мы из Приуралья».

«Речной рейс Аксарка — Белоярск отменили в связи с ухудшением погодных условий», — сообщает источник. В предстоящие сутки на территории всего арктического региона, в том числе в Приуралье прогнозируется сильный ветер порывами 25 м в секунду и более, в предгорьях и прибрежных районах — 30 м в секунду и более.

Ранее на переправе Салехард — Лабытнанги третий раз за сутки останавливали движение паромов. в ЯНАО спрогнозировали усиление ветра до штормовых значений.

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В Приуралье (ЯНАО) в связи с ухудшением погодных условий отменили речной рейс Аксарка — Белоярск. В районе ожидается шквалисты ветер до 30 м в секунду, сообщают в telegram-канале «Мы из Приуралья». «Речной рейс Аксарка — Белоярск отменили в связи с ухудшением погодных условий», — сообщает источник. В предстоящие сутки на территории всего арктического региона, в том числе в Приуралье прогнозируется сильный ветер порывами 25 м в секунду и более, в предгорьях и прибрежных районах — 30 м в секунду и более. Ранее на переправе Салехард — Лабытнанги третий раз за сутки останавливали движение паромов. в ЯНАО спрогнозировали усиление ветра до штормовых значений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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