На Ямале из-за шквалистого ветра отменили речной рейс

В Приуралье (ЯНАО) в связи с ухудшением погодных условий отменили речной рейс Аксарка — Белоярск. В районе ожидается шквалисты ветер до 30 м в секунду, сообщают в telegram-канале «Мы из Приуралья».
«Речной рейс Аксарка — Белоярск отменили в связи с ухудшением погодных условий», — сообщает источник. В предстоящие сутки на территории всего арктического региона, в том числе в Приуралье прогнозируется сильный ветер порывами 25 м в секунду и более, в предгорьях и прибрежных районах — 30 м в секунду и более.
Ранее на переправе Салехард — Лабытнанги третий раз за сутки останавливали движение паромов. в ЯНАО спрогнозировали усиление ветра до штормовых значений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!