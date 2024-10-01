Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики

Ирина Винер покинула пост президента федерации художественной гимнастики
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, ирина виннер усманова, ирина винер, винер-усманова
Ирина Винер занимала пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008 года Фото:

Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она занимала эту должность с 2008 года. Виннер сложила полномочия после того, как появилась объединенная Федерация гимнастики России.

«Винер сложила с себя полномочия главы организации», — сообщает Матч ТВ. Там сообщили, что ранее было принято решение об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Винер заявила, что не будет расставаться со спортом окончательно и продолжит работу линейным тренером. Первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России избран Генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастке с 2001 года. Среди ее воспитанников такие известные спортсменки, как Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Яна Кудрявцева, Арина и Дина Аверины.

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Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она занимала эту должность с 2008 года. Виннер сложила полномочия после того, как появилась объединенная Федерация гимнастики России. «Винер сложила с себя полномочия главы организации», — сообщает Матч ТВ. Там сообщили, что ранее было принято решение об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Винер заявила, что не будет расставаться со спортом окончательно и продолжит работу линейным тренером. Первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России избран Генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастке с 2001 года. Среди ее воспитанников такие известные спортсменки, как Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Яна Кудрявцева, Арина и Дина Аверины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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