Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она занимала эту должность с 2008 года. Виннер сложила полномочия после того, как появилась объединенная Федерация гимнастики России.
«Винер сложила с себя полномочия главы организации», — сообщает Матч ТВ. Там сообщили, что ранее было принято решение об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Винер заявила, что не будет расставаться со спортом окончательно и продолжит работу линейным тренером. Первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России избран Генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастке с 2001 года. Среди ее воспитанников такие известные спортсменки, как Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Яна Кудрявцева, Арина и Дина Аверины.
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Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она занимала эту должность с 2008 года. Виннер сложила полномочия после того, как появилась объединенная Федерация гимнастики России. «Винер сложила с себя полномочия главы организации», — сообщает Матч ТВ. Там сообщили, что ранее было принято решение об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Винер заявила, что не будет расставаться со спортом окончательно и продолжит работу линейным тренером. Первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России избран Генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастке с 2001 года. Среди ее воспитанников такие известные спортсменки, как Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Яна Кудрявцева, Арина и Дина Аверины.