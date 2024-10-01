Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики

Ирина Винер покинула пост президента федерации художественной гимнастики

01 октября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Ирина Винер занимала пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она занимала эту должность с 2008 года. Виннер сложила полномочия после того, как появилась объединенная Федерация гимнастики России. «Винер сложила с себя полномочия главы организации», — сообщает Матч ТВ. Там сообщили, что ранее было принято решение об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Винер заявила, что не будет расставаться со спортом окончательно и продолжит работу линейным тренером. Первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России избран Генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастке с 2001 года. Среди ее воспитанников такие известные спортсменки, как Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Яна Кудрявцева, Арина и Дина Аверины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она занимала эту должность с 2008 года. Виннер сложила полномочия после того, как появилась объединенная Федерация гимнастики России. «Винер сложила с себя полномочия главы организации», — сообщает Матч ТВ. Там сообщили, что ранее было принято решение об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Винер заявила, что не будет расставаться со спортом окончательно и продолжит работу линейным тренером. Первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России избран Генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастке с 2001 года. Среди ее воспитанников такие известные спортсменки, как Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Яна Кудрявцева, Арина и Дина Аверины.