В Генштабе ВСУ пришли в ужас после потери Угледара

Генштабе ВСУ: Россия пользуется своим преимуществом в живой силе и технике

02 октября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Генштаб ВСУ зафиксировал за сутки 155 столкновения ВС РФ и украинских сил Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия использует свое преимущество в количестве солдат и боевой техники во зоне боевых действий на СВО. Такое заявление сделали в Генштабе ВСУ после потери Угледара. «Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции», — написали в официальном telegram-канале Генштаба. По информации ведомства, за прошедшие сутки было зафиксировано 155 столкновения ВС РФ и ВСУ. Кроме того, Генштаб заявляет, что российские силы 1 октября нанесли два ракетных удара и 68 авиаударов по украинским позициям. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) признал потерю ВСУ Угледара, пишет RT. По его словам, потерять город, который украинские силы контролировали более двух лет, — позор. Гончаренко также призвал главу Минобороны Украины Рустема Умерова уйти в отставку. *Алексей Гончаренко внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия использует свое преимущество в количестве солдат и боевой техники во зоне боевых действий на СВО. Такое заявление сделали в Генштабе ВСУ после потери Угледара. «Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции», — написали в официальном telegram-канале Генштаба. По информации ведомства, за прошедшие сутки было зафиксировано 155 столкновения ВС РФ и ВСУ. Кроме того, Генштаб заявляет, что российские силы 1 октября нанесли два ракетных удара и 68 авиаударов по украинским позициям. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) признал потерю ВСУ Угледара, пишет RT. По его словам, потерять город, который украинские силы контролировали более двух лет, — позор. Гончаренко также призвал главу Минобороны Украины Рустема Умерова уйти в отставку. *Алексей Гончаренко внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ