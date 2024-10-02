В Генштабе ВСУ пришли в ужас после потери Угледара

Генштабе ВСУ: Россия пользуется своим преимуществом в живой силе и технике
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Генштаб ВСУ зафиксировал за сутки 155 столкновения ВС РФ и украинских сил Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия использует свое преимущество в количестве солдат и боевой техники во зоне боевых действий на СВО. Такое заявление сделали в Генштабе ВСУ после потери Угледара.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции», — написали в официальном telegram-канале Генштаба.

По информации ведомства, за прошедшие сутки было зафиксировано 155 столкновения ВС РФ и ВСУ. Кроме того, Генштаб заявляет, что российские силы 1 октября нанесли два ракетных удара и 68 авиаударов по украинским позициям.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) признал потерю ВСУ Угледара, пишет RT. По его словам, потерять город, который украинские силы контролировали более двух лет, — позор. Гончаренко также призвал главу Минобороны Украины Рустема Умерова уйти в отставку.

*Алексей Гончаренко внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ

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Россия использует свое преимущество в количестве солдат и боевой техники во зоне боевых действий на СВО. Такое заявление сделали в Генштабе ВСУ после потери Угледара. «Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции», — написали в официальном telegram-канале Генштаба. По информации ведомства, за прошедшие сутки было зафиксировано 155 столкновения ВС РФ и ВСУ. Кроме того, Генштаб заявляет, что российские силы 1 октября нанесли два ракетных удара и 68 авиаударов по украинским позициям. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) признал потерю ВСУ Угледара, пишет RT. По его словам, потерять город, который украинские силы контролировали более двух лет, — позор. Гончаренко также призвал главу Минобороны Украины Рустема Умерова уйти в отставку. *Алексей Гончаренко внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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