01 октября 2024

Армия Израиля ликвидировала командира дивизии «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ ликвидировала командира дивизии «Хезболлы» Ду аль-Факар Ханауви
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевика ликвидировали точечным ударом с помощью истребителя Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации 1 октября 2024 года высокопоставленного командира «Хезболлах» в столице Ливана Бейруте. Ду аль-Факар Ханауви, командир дивизии «Имам Хусейн», был уничтожен в результате точечного удара.

«Силы ЦАХАЛ уничтожили террориста Ду аль-Факара Ханауви, командира дивизии „Имам Хусейн“ движения „Хезболлах“. Истребители ЦАХАЛ нанесли точечный удар по Бейруту», — сообщили РИА Новости.

Ханауви руководил бойцами в Алеппо и был назначен командиром дивизии после возвращения в Ливан. Как сообщало URA.RU, в Ливане в результате удара ВВС Израиля по дому в лагере беженцев скончался один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Шариф Абу аль-Амин. Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации 1 октября 2024 года высокопоставленного командира «Хезболлах» в столице Ливана Бейруте. Ду аль-Факар Ханауви, командир дивизии «Имам Хусейн», был уничтожен в результате точечного удара. «Силы ЦАХАЛ уничтожили террориста Ду аль-Факара Ханауви, командира дивизии „Имам Хусейн“ движения „Хезболлах“. Истребители ЦАХАЛ нанесли точечный удар по Бейруту», — сообщили РИА Новости. Ханауви руководил бойцами в Алеппо и был назначен командиром дивизии после возвращения в Ливан. Как сообщало URA.RU, в Ливане в результате удара ВВС Израиля по дому в лагере беженцев скончался один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Шариф Абу аль-Амин. Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла.
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