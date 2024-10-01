Армия Израиля ликвидировала командира дивизии «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации 1 октября 2024 года высокопоставленного командира «Хезболлах» в столице Ливана Бейруте. Ду аль-Факар Ханауви, командир дивизии «Имам Хусейн», был уничтожен в результате точечного удара.
«Силы ЦАХАЛ уничтожили террориста Ду аль-Факара Ханауви, командира дивизии „Имам Хусейн“ движения „Хезболлах“. Истребители ЦАХАЛ нанесли точечный удар по Бейруту», — сообщили РИА Новости.
Ханауви руководил бойцами в Алеппо и был назначен командиром дивизии после возвращения в Ливан. Как сообщало URA.RU, в Ливане в результате удара ВВС Израиля по дому в лагере беженцев скончался один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Шариф Абу аль-Амин. Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла.
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