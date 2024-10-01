Армия Израиля ликвидировала командира дивизии «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ ликвидировала командира дивизии «Хезболлы» Ду аль-Факар Ханауви

02 октября 2024 в 04:19 Размер текста - 17 +

Боевика ликвидировали точечным ударом с помощью истребителя Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации 1 октября 2024 года высокопоставленного командира «Хезболлах» в столице Ливана Бейруте. Ду аль-Факар Ханауви, командир дивизии «Имам Хусейн», был уничтожен в результате точечного удара. «Силы ЦАХАЛ уничтожили террориста Ду аль-Факара Ханауви, командира дивизии „Имам Хусейн“ движения „Хезболлах“. Истребители ЦАХАЛ нанесли точечный удар по Бейруту», — сообщили РИА Новости. Ханауви руководил бойцами в Алеппо и был назначен командиром дивизии после возвращения в Ливан. Как сообщало URA.RU, в Ливане в результате удара ВВС Израиля по дому в лагере беженцев скончался один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Шариф Абу аль-Амин. Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации 1 октября 2024 года высокопоставленного командира «Хезболлах» в столице Ливана Бейруте. Ду аль-Факар Ханауви, командир дивизии «Имам Хусейн», был уничтожен в результате точечного удара. «Силы ЦАХАЛ уничтожили террориста Ду аль-Факара Ханауви, командира дивизии „Имам Хусейн“ движения „Хезболлах“. Истребители ЦАХАЛ нанесли точечный удар по Бейруту», — сообщили РИА Новости. Ханауви руководил бойцами в Алеппо и был назначен командиром дивизии после возвращения в Ливан. Как сообщало URA.RU, в Ливане в результате удара ВВС Израиля по дому в лагере беженцев скончался один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Шариф Абу аль-Амин. Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла.