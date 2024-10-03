Три волны политического цунами: что будет с тюменской мэрией

В Тюменской области за лето и начало осени произошли крупные назначения — повышения получили мэры Руслан Кухарук и Максим Афанасьев, а также заместитель тюменского главы Петр Вагин. Эти рокировки повлекли за собой серьезные кадровые потрясения на всех уровнях. Особенно досталось тюменской мэрии. Как повлияет новый профиль администрации на качество управления городом, разбиралось URA.RU.
Эффект домино
Запустило волны кадровых перестановок в областной столице назначение тюменского мэра Кухарука врио, а потом и губернатором Югры. Его уход с поста 1 июня закономерно вызвал вопрос — кто встанет у руля мэрии? В Тюмень перевели тобольского главу Максима Афанасьева: он возглавил администрацию 1 июля. Но кому теперь отдать Тобольск? Туда уехал тюменский зам Петр Вагин, который исполняет обязанности с 1 августа.
«Повышение Кухарука вызвало так называемый эффект домино. Нужно понимать, что ни одно крупное назначение не происходит без переформатирования под себя действующей команды. Свои люди были и есть в Тюмени у Кухарука, свои люди были у Афанасьева в Тобольске, персональная команда понадобилась и Вагину. Представьте себе этот объем политической миграции. Он просто невероятен. И пострадала от этого больше всего тюменская мэрия», — делится с URA.RU источник в правительстве региона.
Первая волна. Люди Афанасьева
Первая серьезная перемена случилась 22 июля, когда должность заместителя главы администрации покинула Ирина Чудова. Ей прочили должность в Югре, которую она, к слову, до сих пор не заняла. Но уже тогда в кулуарах говорили, что истинная причина ее ухода — просьба нового шефа освободить место для «его человека». Уже через неделю в кресле Чудовой появилась тобольская соратница нового мэра Наталья Мудриченко, которой Афанасьев отдал под покровительство департамент экономики, правовой департамент и департамент потребительского рынка.
6 августа мэр Тюмени забрал к себе еще одного сотрудника из администрации Тобольска: на новую должность в Тюмень перевели главу департамента образования Анну Стенникову. В ту же волну попала и уволившаяся из Тобольска заместитель главы Светлана Сейдвалиева, которая стала в Тюмени начальником управления муниципальной службы и кадровой работы.
В первую волну политической миграции-2024 сильнее всего пострадал Тобольск: именно его сотрудники покинули насиженные места. Тогда эксперты на закономерный вопрос о том, не мелковат ли Тобольск для взращивания кадров для начинающей играть по правилам миллионника Тюмени, посоветовали не недооценивать духовную столицу.
Мэрия Тобольска понесла серьезные потери. Однако по прошествии пары месяцев кадровые прорехи восполнили новые люди из Тюмени.
Вторая волна. Люди Вагина
Когда Петр Вагин занял должность мэра Тобольска, скептики из числа бывших коллег говорили, что его главная проблема — невозможность собрать свою команду, поскольку должность, с которой он уходил, дескать, не позволяла формировать какие-то кланы. Однако Вагин оказался не так прост: 3 сентября директор департамента безопасности и жизнедеятельности Тюмени Павел Робакидзе ушел в отставку, и Вагин назначил его на должность заместителя главы Тобольска.
9 сентября с должности был уволен замглавы администрации Тюмени Владимир Третьяков. Он также перешел в Тобольск, там он будет курировать работу департаментов градостроительства, землепользования и имущественных отношений.
Источники в тобольской администрации на вопрос, как им живется в серьезно обновленном составе уверяют, что ситуация сперва была тревожной, но уже к середине сентября все устаканилось. Люди привыкли к новым коллегам и новым обязанностям. От Вагина и его коллеги-силовика Робакидзе ждут порядка и активных действий в борьбе с преступностью. От Третьякова — наведения порядка с разболтанными подрядчиками, которые то вовремя дорогу не дочинят, то двор не достроят, то снег не по регламенту вывезут.
Третья волна. Люди Кухарука
Самая серьезная встряска для тюменской мэрии началась с третьей волной миграции чиновников, которую начал бывший мэр Кухарук. Когда он в начале лета по-быстрому упаковал чемодан и уехал на север с одним помощником, оптимисты поверили его заявлению, что работать он собирается со старой командой бывшей главы ХМАО Натальи Комаровой. Но не тут-то было.
Уже 19 августа в Тюмени уволился директор городского департамента экономики Виктор Гамузов. По слухам, он займет кресло директора департамента промышленности Югры. Оставленную им в Тюмени должность заняла Мария Туганова.27 сентября ушли в отставку сразу два крупных чиновника мэрии: заместители мэра Андрей Пилипчук и Владимир Кильтау. Пилипчук, которого на посту сменил Артем Кортенко, может сменить главу окружного департамента финансов — вице-губернатора Веру Дюдину. А Кильтау Кухарук поручит заниматься сферой ЖКХ.
Не из мэрии, а из правительства региона забрал Кухарук еще одного чиновника: бывшая глава депкультуры Елена Майер также ждет назначения в Югру. По слухам, именно известная модница и дочь крупного бизнесмена займет место любимицы Комаровой, Елены Шумаковой. Ей предстоит курировать спорт, социалку и образование.
Чем обернется политическая миграция
Источники в мэрии уверены, что эти перестановки далеко не последние. И если с командами новых мэров — Афанасьева и Вагина, — уже все ясно, то вот Кухарук будет вывозить людей из Тюмени как минимум до декабря.
«Вопрос перестановки каждого человека решается наверху, в правительстве региона. И там прекрасно понимают, что все эти перестановки сильнее всего бьют по мэрии Тюмени, где за годы была сформирована неплохая команда. Однако, ставя на весы город и жизненно важный для страны округ, все понимают, в чью пользу будет сделан выбор. Так что, кадрами придется делиться, хочешь-не хочешь», — уверен источник агентства в правительстве.
По словам источника, риски, связанные с возможным снижением качества управления городом из-за некоторой разбалансировки новой команды региональные власти осознают. Но уверены в опыте и здравомыслии нового мэра и новых сотрудников.
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