Стрит-арт с Чебурашкой: художница из Кургана нарисовала любимого героя на стене детсада. Фото

Жительница Кургана вместе с дочкой разрисовала фасад детского сада

09 октября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Мама с дочкой-подростком нарисовали персонажей легендарных мультфильмов на фасаде садика за 8 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Елена Быструшкина из Кургана со своей 17-летней дочерью Соней разрисовали фасад детского сада в селе Каширино, украсив его персонажами российских мультфильмов — Геной и Чебурашкой. Как шла работа, сколько потребовалось краски и с какими трудностями столкнулись художницы, Елена Быструшкина рассказала корреспонденту URA.RU. «В садике прошел ремонт и нужно было украсить стены. Со мной связались из управления образования по Кетовскому округу. Мы заключили договор. Это был наш первый опыт рисования на высоте, на улице, еще и осенью», — поделилась Елена Быструшкина. На стенах художница рисует уже более 10 лет, но внутри помещений, например, в спортзалах. За работу в селе Каширино взялись вместе с дочерью. Для 17-летней Сони это уникальный опыт: девушка учится на дизайнера в Курганской технологическом колледже. «Мы согласовали рисунки с заказчиком и приехали рисовать на детском садике. Добирались до Каширино на автобусе. Вначале было страшно на строительные леса забираться, особенно мне: доски прогибаются. Старались с Соней закончить рисунки до дождей», — вспоминает Елена Быструшкина. С работой мама с дочкой справились за 8 дней. На Крокодила Гену с Чебурашкой и Кота Леопольда с мышатами ушло 11 литров краски. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане уличные художники работают над созданием самого большого мурала по улице Зорге. Кроме того, в конце сентября в городе стартовал фестиваль стрит-арта. На фасадах зданий в разных районах города появились гигантские картины. Дочь Елены Быструшкиной учится на дизайнера Елена Быструшкина Малышей теперь встречают Крокодил Гена, Чебурашка и Леопольд с мышатами Елена Быструшкина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Елена Быструшкина из Кургана со своей 17-летней дочерью Соней разрисовали фасад детского сада в селе Каширино, украсив его персонажами российских мультфильмов — Геной и Чебурашкой. Как шла работа, сколько потребовалось краски и с какими трудностями столкнулись художницы, Елена Быструшкина рассказала корреспонденту URA.RU. «В садике прошел ремонт и нужно было украсить стены. Со мной связались из управления образования по Кетовскому округу. Мы заключили договор. Это был наш первый опыт рисования на высоте, на улице, еще и осенью», — поделилась Елена Быструшкина. На стенах художница рисует уже более 10 лет, но внутри помещений, например, в спортзалах. За работу в селе Каширино взялись вместе с дочерью. Для 17-летней Сони это уникальный опыт: девушка учится на дизайнера в Курганской технологическом колледже. «Мы согласовали рисунки с заказчиком и приехали рисовать на детском садике. Добирались до Каширино на автобусе. Вначале было страшно на строительные леса забираться, особенно мне: доски прогибаются. Старались с Соней закончить рисунки до дождей», — вспоминает Елена Быструшкина. С работой мама с дочкой справились за 8 дней. На Крокодила Гену с Чебурашкой и Кота Леопольда с мышатами ушло 11 литров краски. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане уличные художники работают над созданием самого большого мурала по улице Зорге. Кроме того, в конце сентября в городе стартовал фестиваль стрит-арта. На фасадах зданий в разных районах города появились гигантские картины.