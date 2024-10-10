Путин расширил полномочия Минобороны в сфере ядерного оружия

10 октября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил Минобороны вести надзор над разработкой и испытаниями ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минобороны России сможет организовывать и осуществлять надзор в сфере промышленной безопасности на объектах по разработке ядерного оружия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «[Минобороны РФ] организует и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», — говорится в указе. Он опубликован 10 октября на портале нормативно-правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны России сможет организовывать и осуществлять надзор в сфере промышленной безопасности на объектах по разработке ядерного оружия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «[Минобороны РФ] организует и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», — говорится в указе. Он опубликован 10 октября на портале нормативно-правовых актов.