Путин расширил полномочия Минобороны в сфере ядерного оружия

Владимир Путин поручил Минобороны вести надзор над разработкой и испытаниями ядерного оружия
Минобороны России сможет организовывать и осуществлять надзор в сфере промышленной безопасности на объектах по разработке ядерного оружия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«[Минобороны РФ] организует и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», — говорится в указе. Он опубликован 10 октября на портале нормативно-правовых актов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.