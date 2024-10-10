Путин расширил полномочия Минобороны в сфере ядерного оружия

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил Минобороны вести надзор над разработкой и испытаниями ядерного оружия Фото:

Минобороны России сможет организовывать и осуществлять надзор в сфере промышленной безопасности на объектах по разработке ядерного оружия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«[Минобороны РФ] организует и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», — говорится в указе. Он опубликован 10 октября на портале нормативно-правовых актов.

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Минобороны России сможет организовывать и осуществлять надзор в сфере промышленной безопасности на объектах по разработке ядерного оружия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «[Минобороны РФ] организует и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», — говорится в указе. Он опубликован 10 октября на портале нормативно-правовых актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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