Где в Тюмени отследить уборку улиц от снега. Карта

В Тюмени на очистку улиц от снега вышли почти 400 машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег выпал в Тюмени 10 октября
Первый снег выпал в Тюмени 10 октября Фото:

В Тюмени на уборку улиц от последствий снегопада вышли 390 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на портале «Тюмень — наш дом» можно отследить перемещение спецтехники.

«Уборка улично-дорожной сети выполняется. Об этом мы информируем. Увидеть, где именно техника можно на портале „Тюмень-наш дом“», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что к утру 11 октября высота снежного покрова в Тюмени составила девять сантиметров. Последний раз такая отметка была зафиксирована в городе в 2002 году.

На уборку улиц вышли 390 единиц техники
На уборку улиц вышли 390 единиц техники
Фото:

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В Тюмени на уборку улиц от последствий снегопада вышли 390 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на портале «Тюмень — наш дом» можно отследить перемещение спецтехники. «Уборка улично-дорожной сети выполняется. Об этом мы информируем. Увидеть, где именно техника можно на портале „Тюмень-наш дом“», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что к утру 11 октября высота снежного покрова в Тюмени составила девять сантиметров. Последний раз такая отметка была зафиксирована в городе в 2002 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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