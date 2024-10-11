Первый снег выпал в Тюмени 10 октября
В Тюмени на уборку улиц от последствий снегопада вышли 390 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на портале «Тюмень — наш дом» можно отследить перемещение спецтехники.
«Уборка улично-дорожной сети выполняется. Об этом мы информируем. Увидеть, где именно техника можно на портале „Тюмень-наш дом“», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что к утру 11 октября высота снежного покрова в Тюмени составила девять сантиметров. Последний раз такая отметка была зафиксирована в городе в 2002 году.
На уборку улиц вышли 390 единиц техники
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