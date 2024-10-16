Житель ХМАО пришел в гости к ямальцу и украл его автомобиль

В Лабытнанги (ЯНАО) инспекторы ГАИ задержали угонщика автомобиля. Местный житель пригласил в гости приятеля и его товарищей, а на утро обнаружил отсутствие своего автомобиля на стоянке.
«В дежурную часть ОМВД России 15 октября „Лабытнанги“ поступило сообщение от гражданина о том, что неустановленное лицо неправомерно завладело его транспортным средством марки „LADA“. Гражданин позвонил своему знакомому, который находился с ранее незнакомыми ему людьми, и пригласил их всех к себе в гости», — сказано в сообщении пресс-службы госавтоинспекции Ямала в telegram-канале.
Машину обнаружили «по горячим следам», в ней никого не было. Позже инспекторы ГАИ установили личность угонщика — им оказался мужчина 1998 года рождения с югорской пропиской. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестный угнал машину и увез к болоту. Угонщик поджег транспорт и оставил в лесу.
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