16 октября 2024

Житель ХМАО пришел в гости к ямальцу и украл его автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги задержали автоугонщика
В Лабытнанги задержали автоугонщика Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) инспекторы ГАИ задержали угонщика автомобиля. Местный житель пригласил в гости приятеля и его товарищей, а на утро обнаружил отсутствие своего автомобиля на стоянке.

«В дежурную часть ОМВД России 15 октября „Лабытнанги“ поступило сообщение от гражданина о том, что неустановленное лицо неправомерно завладело его транспортным средством марки „LADA“. Гражданин позвонил своему знакомому, который находился с ранее незнакомыми ему людьми, и пригласил их всех к себе в гости», — сказано в сообщении пресс-службы госавтоинспекции Ямала в telegram-канале.

Машину обнаружили «по горячим следам», в ней никого не было. Позже инспекторы ГАИ установили личность угонщика — им оказался мужчина 1998 года рождения с югорской пропиской. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестный угнал машину и увез к болоту. Угонщик поджег транспорт и оставил в лесу.

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В Лабытнанги (ЯНАО) инспекторы ГАИ задержали угонщика автомобиля. Местный житель пригласил в гости приятеля и его товарищей, а на утро обнаружил отсутствие своего автомобиля на стоянке. «В дежурную часть ОМВД России 15 октября „Лабытнанги“ поступило сообщение от гражданина о том, что неустановленное лицо неправомерно завладело его транспортным средством марки „LADA“. Гражданин позвонил своему знакомому, который находился с ранее незнакомыми ему людьми, и пригласил их всех к себе в гости», — сказано в сообщении пресс-службы госавтоинспекции Ямала в telegram-канале. Машину обнаружили «по горячим следам», в ней никого не было. Позже инспекторы ГАИ установили личность угонщика — им оказался мужчина 1998 года рождения с югорской пропиской. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестный угнал машину и увез к болоту. Угонщик поджег транспорт и оставил в лесу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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