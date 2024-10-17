17 октября 2024

В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали базу отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Базу "Верхний бор" эвакуировали в ночь на 18 октября
Базу "Верхний бор" эвакуировали в ночь на 18 октября Фото:

В ночь на 18 октября из-за сообщения о бомбе в Тюмени эвакуировали базу отдыха «Верхний бор». Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

«Поступило сообщение о том, что на территории, возможно, находится опасный предмет. В ходе проведенного обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Сообщение об эвакуации распространились от очевидцев в соцсетях. Посетителей базы отдыха «Верхний бор» выводили за пределы территории.

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В ночь на 18 октября из-за сообщения о бомбе в Тюмени эвакуировали базу отдыха «Верхний бор». Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области. «Поступило сообщение о том, что на территории, возможно, находится опасный предмет. В ходе проведенного обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сообщили в ведомстве. Сообщение об эвакуации распространились от очевидцев в соцсетях. Посетителей базы отдыха «Верхний бор» выводили за пределы территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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