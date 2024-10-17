В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали базу отдыха

Базу "Верхний бор" эвакуировали в ночь на 18 октября
В ночь на 18 октября из-за сообщения о бомбе в Тюмени эвакуировали базу отдыха «Верхний бор». Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.
«Поступило сообщение о том, что на территории, возможно, находится опасный предмет. В ходе проведенного обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сообщили в ведомстве.
Сообщение об эвакуации распространились от очевидцев в соцсетях. Посетителей базы отдыха «Верхний бор» выводили за пределы территории.
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