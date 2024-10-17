Курганцу дали срок за ДТП на экскаваторе

Курганский городской суд вынес приговор водителю экскаватора, которого признали виновным в нарушении ПДД, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью другого человека. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области.
Водитель погрузчика нарушил правила на трассе Р-254 «Иртыш», что привело к аварии с участием легкового автомобиля. Мужчина не соблюдал дорожную разметку и начал маневр без включения указателя поворота. «В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью», — отметили в пресс-службе суда.
Судебное решение предусмотрело наказание для виновника аварии в виде года и шести месяцев ограничения свободы. Однако подсудимый не признал свою вину в деле. Приговор пока не вступил в законную силу, что оставляет возможность для апелляционного обжалования.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Водителя автомобиля привлекут к ответственности по нескольким статьям.
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