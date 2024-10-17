Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт певицы Славы

Певица Слава исполнит для тюменцев как самые известные хиты, так и новые треки
Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская), который пройдет 24 октября. Информация об этом представлена на сайте по продаже билетов.
«Самые дорогие билеты на концерт Славы распроданы. Их стоимость составляла четыре тысячи сто рублей», — указано на сайте.
Исполнительница выступит с новой концертной программой. Для горожан Слава исполнит как самые известные хиты, так и новые треки, среди которых: «Дочка-Мама», «Ты услышишь меня», «Бумеранг», «Ой все».
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