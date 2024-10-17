17 октября 2024

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт певицы Славы

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Певица Слава исполнит для тюменцев как самые известные хиты, так и новые треки
Певица Слава исполнит для тюменцев как самые известные хиты, так и новые треки Фото:

Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская), который пройдет 24 октября. Информация об этом представлена на сайте по продаже билетов.

«Самые дорогие билеты на концерт Славы распроданы. Их стоимость составляла четыре тысячи сто рублей», — указано на сайте.

Исполнительница выступит с новой концертной программой. Для горожан Слава исполнит как самые известные хиты, так и новые треки, среди которых: «Дочка-Мама», «Ты услышишь меня», «Бумеранг», «Ой все».

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Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская), который пройдет 24 октября. Информация об этом представлена на сайте по продаже билетов. «Самые дорогие билеты на концерт Славы распроданы. Их стоимость составляла четыре тысячи сто рублей», — указано на сайте. Исполнительница выступит с новой концертной программой. Для горожан Слава исполнит как самые известные хиты, так и новые треки, среди которых: «Дочка-Мама», «Ты услышишь меня», «Бумеранг», «Ой все».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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