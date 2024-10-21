В Тюмени простятся с председателем Совета ветеранов спорта

Прощание пройдет в тюменском ритуальном зале
В Тюмени 23 октября простятся с председателем Совета ветеранов спорта Екатериной Коноваловой. Об этом сообщает telegram-канал «Спорт и молодежная политика Тюмени».
«Прощание с Екатериной Петровной Коноваловой состоится 23 октября с 10:00 до 11:00 часов. Место — ритуальный зал по улице Юрия Семовских, 4», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что Коновалова скончалась в возрасте 83 лет. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменской области.
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