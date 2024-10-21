21 октября 2024

В Тюмени простятся с председателем Совета ветеранов спорта

Прощание с председателем Совета ветеранов спорта Тюмени пройдет 23 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание пройдет в тюменском ритуальном зале
Прощание пройдет в тюменском ритуальном зале Фото:

В Тюмени 23 октября простятся с председателем Совета ветеранов спорта Екатериной Коноваловой. Об этом сообщает telegram-канал «Спорт и молодежная политика Тюмени».

«Прощание с Екатериной Петровной Коноваловой состоится 23 октября с 10:00 до 11:00 часов. Место — ритуальный зал по улице Юрия Семовских, 4», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что Коновалова скончалась в возрасте 83 лет. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменской области.

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В Тюмени 23 октября простятся с председателем Совета ветеранов спорта Екатериной Коноваловой. Об этом сообщает telegram-канал «Спорт и молодежная политика Тюмени». «Прощание с Екатериной Петровной Коноваловой состоится 23 октября с 10:00 до 11:00 часов. Место — ритуальный зал по улице Юрия Семовских, 4», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что Коновалова скончалась в возрасте 83 лет. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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