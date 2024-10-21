21 октября 2024

Тюменца будут судить за дискредитацию ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию о бойцах СВО Фото:

В Тюменской области будут судить местного жителя по обвинению в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«По версии следствия, 34-летний обвиняемый, действуя умышленно, неоднократно размещал на своей странице в социальной сети ложные сведения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками СУ СК России и РУ ФСБ России по Тюменской области», — говорится в сообщении.

В настоящий момент расследование уголовного дела близится к завершению. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли компьютерную технику. Также назначены и проведены необходимые экспертизы. В ближайшее время дело будет передано на утверждение обвинительного заключения.

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В Тюменской области будут судить местного жителя по обвинению в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СК России. «По версии следствия, 34-летний обвиняемый, действуя умышленно, неоднократно размещал на своей странице в социальной сети ложные сведения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками СУ СК России и РУ ФСБ России по Тюменской области», — говорится в сообщении. В настоящий момент расследование уголовного дела близится к завершению. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли компьютерную технику. Также назначены и проведены необходимые экспертизы. В ближайшее время дело будет передано на утверждение обвинительного заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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