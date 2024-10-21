Тюменца будут судить за дискредитацию ВС РФ

22 октября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Тюменец публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию о бойцах СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области будут судить местного жителя по обвинению в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СК России. «По версии следствия, 34-летний обвиняемый, действуя умышленно, неоднократно размещал на своей странице в социальной сети ложные сведения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками СУ СК России и РУ ФСБ России по Тюменской области», — говорится в сообщении. В настоящий момент расследование уголовного дела близится к завершению. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли компьютерную технику. Также назначены и проведены необходимые экспертизы. В ближайшее время дело будет передано на утверждение обвинительного заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области будут судить местного жителя по обвинению в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СК России. «По версии следствия, 34-летний обвиняемый, действуя умышленно, неоднократно размещал на своей странице в социальной сети ложные сведения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками СУ СК России и РУ ФСБ России по Тюменской области», — говорится в сообщении. В настоящий момент расследование уголовного дела близится к завершению. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли компьютерную технику. Также назначены и проведены необходимые экспертизы. В ближайшее время дело будет передано на утверждение обвинительного заключения.