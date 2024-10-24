24 октября 2024

Путешественник Федор Конюхов передал привет тоболякам и пообещал приехать. Видео

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После путешествия из Аргентины в Австралию Федор Конюхов планирует посетить Тобольск
После путешествия из Аргентины в Австралию Федор Конюхов планирует посетить Тобольск Фото:

Путешественник Федор Конюхов записал видеообращение к тоболякам и мэру города Петру Вагину, где похвалил город и пообещал приехать. Видео опубликовал в своем telegram-канале Петр Вагин.

«Дорогие жители Тобольска! Вы самые красивые и ваш город самый красивый, история самая сильная и я вас люблю. Я сейчас ухожу на долгое плаванье, а после плаванья обязательно к вам приеду», — сказал путешественник в видеообращении.

Федор Конюхов готовится к плаванью на весельной лодке от Аргентины до Австралии. Путешественник известен тем, что единственный в мире достиг всех пяти полюсов планеты Земля.

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Путешественник Федор Конюхов записал видеообращение к тоболякам и мэру города Петру Вагину, где похвалил город и пообещал приехать. Видео опубликовал в своем telegram-канале Петр Вагин. «Дорогие жители Тобольска! Вы самые красивые и ваш город самый красивый, история самая сильная и я вас люблю. Я сейчас ухожу на долгое плаванье, а после плаванья обязательно к вам приеду», — сказал путешественник в видеообращении. Федор Конюхов готовится к плаванью на весельной лодке от Аргентины до Австралии. Путешественник известен тем, что единственный в мире достиг всех пяти полюсов планеты Земля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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