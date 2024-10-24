После путешествия из Аргентины в Австралию Федор Конюхов планирует посетить Тобольск
Путешественник Федор Конюхов записал видеообращение к тоболякам и мэру города Петру Вагину, где похвалил город и пообещал приехать. Видео опубликовал в своем telegram-канале Петр Вагин.
«Дорогие жители Тобольска! Вы самые красивые и ваш город самый красивый, история самая сильная и я вас люблю. Я сейчас ухожу на долгое плаванье, а после плаванья обязательно к вам приеду», — сказал путешественник в видеообращении.
Федор Конюхов готовится к плаванью на весельной лодке от Аргентины до Австралии. Путешественник известен тем, что единственный в мире достиг всех пяти полюсов планеты Земля.
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