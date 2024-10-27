Каждое четвертое воскресенье октября во всем мире отмечают День тещи. В последние десятилетия праздник стал особенно актуальным. Многие семьи стремятся укрепить свои связи и создать теплую атмосферу в отношениях. URA.RU подготовил список полезных подарков для тещ, а также собрал простые рецепты десертов для праздничного ужина.
Полезные подарки для тещи
1. Массажер для шеи и плеч поможет расслабиться после долгого дня. Он также может стать отличным способом снять стресс и напряжение.
2. Кулинарная книга с здоровыми рецептами вдохновит на приготовление новых блюд. Это может стать увлекательным хобби и возможностью порадовать близких вкусной едой.
3. Фитнес-браслет отслеживает физическую активность и помогает поддерживать здоровье. С его помощью можно установить и достигать личные фитнес-цели.
4. Ароматерапевтическая лампа создаст уютную атмосферу и поможет расслабиться с эфирными маслами. Это отличный способ улучшить настроение и создать гармоничное пространство в доме.
5. Набор для чаепития станет отличным поводом для общения с близкими. Он может включать разнообразные сорта чая, что сделает каждую встречу особенной.
6. Садовые инструменты облегчат уход за садом и позволят наслаждаться природой. Хорошие инструменты сделают работу более приятной и эффективной.
7. Электрическая кофеварка обеспечит вкусный кофе каждое утро. Это позволит начать день с бодрящего напитка, который поднимет настроение.
8. Коврик для йоги пригодится для занятий спортом и поддержания физической формы. Он также создаст комфортное пространство для медитации и расслабления.
9. Косметический набор для ухода за кожей поможет сохранить молодость и здоровье кожи. Это также может стать приятным ритуалом ухода за собой.
10. Подписка на онлайн-курсы расширит знания и навыки в интересующих областях. Это отличная возможность изучить что-то новое и развивать свои увлечения.
Рецепты десертов для тещи
Кулинарный подарок для тещи — хороший способ показать, что вы о ней заботитесь. Процесс приготовления может превратиться в прекрасный повод для совместного времяпровождения в кругу семьи. Вот несколько рецептов простых десертов.
Домашнее варенье из ягод
Ингредиенты:
- Свежие ягоды — один килограмм;
- Сахар — 800 грамм;
- Сок лимона.
Приготовление: ягоды тщательно промойте и обсушите. В большой кастрюле смешайте ягоды с сахаром и лимонным соком. Оставьте на 1-2 часа, чтобы ягоды пустили сок. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения, периодически помешивая. Когда варенье закипит, убавьте огонь и варите 15-20 минут. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам и закройте крышками.
Подача: подарите варенье в красивой банке с яркой этикеткой и ленточкой. Оно отлично подойдет к чаю или тостам.
Домашние печенья с орехами и шоколадом
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 200 грамм;
- Сахар — 150 грамм;
- Одно яйцо;
- Мука — 250 грамм;
- Грецкие орехи — 100 грамм;
- Растопленный шоколад — 100 грамм;
- Щепотка соли.
Приготовление: в глубокой миске взбейте мягкое масло с сахаром до легкой пены. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте. Постепенно вводите муку и соль, замесите тесто. Вмешайте орехи и шоколад. Сформируйте небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут до золотистого цвета.
Подача: упакуйте печенье в красивую коробку или банку, добавив немного бумаги для упаковки. Это будет отличный десерт для чаепития.
Творожный торт с фруктами
Ингредиенты:
- Творога — 500 грамм;
- Сахар — 200 грамм;
- Сливки 33% — 200 миллилитров;
- Ванильный сахар — 20 грамм;
- Фрукты для украшения;
- Песочное печенье для основы.
Приготовление: измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным маслом. Уплотните массу на дне разъемной формы. В отдельной миске взбейте творог с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Взбейте сливки до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте их в творожную массу. Вылейте начинку на основу из печенья и поставьте в холодильник на четыре часа. Перед подачей украсьте торт свежими фруктами.
Подача: подарите торт в красивой форме. Нарежьте порционно и упакуйте в коробочку.
История праздника
Международный день тещи зародился в 1934 году в США. Редактор техасской газеты Джин Хоу обратил внимание на то, что у матерей и отцов есть свои праздники, а вот у тещ особого дня нет. В номере своего издания журналист предложил зятьям каждый год поздравлять женщин, воспитавших их жен. Читателям эта идея понравилась. Так появился День тещи в Соединенных Штатах. С течением времени эта традиция нашла своих последователей среди населения Латинской Америки, а затем распространилась и в Европе. Изначально празднование проводилось весной, но потом было решено перенести его на четвертое воскресенье октября.
В России о Дне тещи узнали в 1990 году. Информация пришла из интернета. С каждым годом популярность этого праздника растет. Многие российские семьи включили День тещи в свой годовой календарь. Это прекрасный повод, чтобы собраться вместе за праздничным столом.
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