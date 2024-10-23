Baza: в Иркутской области подростков обвинили в теракте за поджог двух ТУ-22М

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Трое подростков проникли на военный аэродром в Иркутской области, чтобы поджечь несколько ТУ-22М
Трое подростков проникли на военный аэродром в Иркутской области, чтобы поджечь несколько ТУ-22М Фото:

Троих подростков из Иркутской области обвинили в совершении теракта. Они пытались поджечь бомбардировщики ТУ-22М на военном аэродроме в Усольском районе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. 

«В Иркутской области троих подростков обвиняют в теракте за попытку поджога двух бомбардировщиков ТУ-22М», — передает telegram-канал. Отмечается, что 17-летний Иван Н., 17-летний Тамерлан Х. и 15-летний Захар Ш. пытались проникнуть на военный аэродром в регионе, где находились бомбардировщики. 

На данный момент подростки находятся в СИЗО. Им может грозить 20 лет тюрьмы по статье о совершении теракта. Кроме того, telegram-канал уточняет, что брат одного из задержанных ушел на фронт спецоперации весной 2024 года. 

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Троих подростков из Иркутской области обвинили в совершении теракта. Они пытались поджечь бомбардировщики ТУ-22М на военном аэродроме в Усольском районе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.  «В Иркутской области троих подростков обвиняют в теракте за попытку поджога двух бомбардировщиков ТУ-22М», — передает telegram-канал. Отмечается, что 17-летний Иван Н., 17-летний Тамерлан Х. и 15-летний Захар Ш. пытались проникнуть на военный аэродром в регионе, где находились бомбардировщики.  На данный момент подростки находятся в СИЗО. Им может грозить 20 лет тюрьмы по статье о совершении теракта. Кроме того, telegram-канал уточняет, что брат одного из задержанных ушел на фронт спецоперации весной 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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