Baza: в Иркутской области подростков обвинили в теракте за поджог двух ТУ-22М

Троих подростков из Иркутской области обвинили в совершении теракта. Они пытались поджечь бомбардировщики ТУ-22М на военном аэродроме в Усольском районе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Иркутской области троих подростков обвиняют в теракте за попытку поджога двух бомбардировщиков ТУ-22М», — передает telegram-канал. Отмечается, что 17-летний Иван Н., 17-летний Тамерлан Х. и 15-летний Захар Ш. пытались проникнуть на военный аэродром в регионе, где находились бомбардировщики.
На данный момент подростки находятся в СИЗО. Им может грозить 20 лет тюрьмы по статье о совершении теракта. Кроме того, telegram-канал уточняет, что брат одного из задержанных ушел на фронт спецоперации весной 2024 года.
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