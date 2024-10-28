Европа и США осудили нарушения во время выборов в Грузии и призвали к полному расследованию голосования. Это следует из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.
«Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — говорится в заявлении Энтони Блинкена, опубликованном на официальном сайте Госдепа США. По его словам, победившая на выборах правящая партия «Грузинская мечта» подкупала и запугивала избирателей, а также злоупотребляла госресурсами.
По заявлению же Борреля, на выборы повлияло нарушение тайны голосования и недавние законодательные поправки, в частности, об иноагентах. Верховный дипломат ЕС призвал Центральную избирательную комиссию Грузии и иные органы расследовать выборы, выявить нарушения и устранить их. Заявление Борреля опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.
В Грузии завершились выборы, на которых победила «Грузинская мечта». В СМИ отмечают, что именно она ответственна в откате евроинтеграции и сближении с Россией.
При этом итоговые цифры голосования сильно отличались в зависимости от того, кто публиковал данные. Оппозиция не признала итоги выборов и объявила о начале акций протеста.
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