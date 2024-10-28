Посол раскрыл судьбу россиянки, задержанной в Дании за связи с разведкой

Гражданка России, ранее задержанная в Дании по подозрению в связях с разведкой РФ, в настоящее время находится на свободе, но расследование в ее отношении продолжается. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
«Наша соотечественница находится на свободе. Однако полицейское расследование продолжается. Никаких доказательств ее противоправной деятельности не предъявлено. Это не что иное, как демонстративная акция по запугиванию наших соотечественников, продолжающих поддерживать связь с Родиной», — сказал Барбин в беседе с РИА Новости.
По информации от посла, россиянка была задержана летом, и с тех пор датские СМИ активно обсуждали ее якобы сотрудничество с российской разведкой, утверждая, что она получала финансирование от государственного фонда РФ. Однако, как подчеркивает Барбин, утверждения о противоправной деятельности не подтверждаются фактами.
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин указывал на то, что арест гражданки РФ произошел после того, как в датских масс-медиа были распространены недостоверные сведения. Они были связаны с работой российского Фонда, занимающегося поддержкой и защитой прав соотечественников, проживающих за границей.
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