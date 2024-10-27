27 октября 2024

Еще в одном регионе РФ зафиксировали вспышку птичьего гриппа

На Сахалине объявили карантин из-за птичьего гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
Специалисты агентства ветеринарии взяли ситуацию под контроль Фото:

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик подписал постановление о введении карантина в Долинском районе из-за вспышки птичьего гриппа. По информации ТАСС, предоставленной пресс-службой островного правительства, карантин запланирован до середины ноября.

«Карантин, предположительно, продлится до середины ноября, 21 день», — рассказал собеседник агентства. Это мероприятие вызвано необходимостью контроля за распространением вируса и предотвращением его дальнейшего распространения среди птицепопуляции.

В ответ на угрозу распространения птичьего гриппа, специалисты агентства ветеринарии и племенного животного региона, а также администрация района приняли строгие карантинные меры. Власти области сообщили о запрете на ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, а также на проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных с обращением с птицей в зоне карантина.

Ранее на Камчатской птицефабрике выявили птичий грипп, в связи с чем в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. Власти края предпринимают дополнительные меры по контролю за ситуацией, включая обследование и мониторинг состояния птиц на других фермах региона.

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Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик подписал постановление о введении карантина в Долинском районе из-за вспышки птичьего гриппа. По информации ТАСС, предоставленной пресс-службой островного правительства, карантин запланирован до середины ноября. «Карантин, предположительно, продлится до середины ноября, 21 день», — рассказал собеседник агентства. Это мероприятие вызвано необходимостью контроля за распространением вируса и предотвращением его дальнейшего распространения среди птицепопуляции. В ответ на угрозу распространения птичьего гриппа, специалисты агентства ветеринарии и племенного животного региона, а также администрация района приняли строгие карантинные меры. Власти области сообщили о запрете на ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, а также на проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных с обращением с птицей в зоне карантина. Ранее на Камчатской птицефабрике выявили птичий грипп, в связи с чем в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. Власти края предпринимают дополнительные меры по контролю за ситуацией, включая обследование и мониторинг состояния птиц на других фермах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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