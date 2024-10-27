Полпред Жога обратился к главе ЦВО для решения проблемы раненого на СВО тюменца

28 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Артем Жога напрямую обратился к командованию ЦВО для решения вопроса тюменца Фото: Размик Закарян © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога занялся решением проблемы жителя Тюмени, который не может получить выплату за ранение на СВО, для чего направил обращение военного напрямую врио командующего войсками ЦВО. Об этом URA.RU рассказали в уральском полпредстве. «Обращение Ивана Сидорова, направленное на имя полномочного представителя президента Артема Жоги, со всеми документами было передано врио командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенанту Дмитрию Глушенкову. В случае, если доводы обращения подтвердятся, будут приняты предусмотренные законом меры», — сообщили в полпредстве. Как ранее писало URA.RU, уже почти два года военный из Тюмени Иван Сидоров пытается доказать, что получил ранение в зоне СВО. Из-за того, что информация не была вовремя внесена в документы, мужчина не может получить положенную по закону помощь. Во время визита уральского полпреда в Тюмень боец пообщался с Артемом Жогой, а тот в свою очередь пообещал оказать ему содействие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога занялся решением проблемы жителя Тюмени, который не может получить выплату за ранение на СВО, для чего направил обращение военного напрямую врио командующего войсками ЦВО. Об этом URA.RU рассказали в уральском полпредстве. «Обращение Ивана Сидорова, направленное на имя полномочного представителя президента Артема Жоги, со всеми документами было передано врио командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенанту Дмитрию Глушенкову. В случае, если доводы обращения подтвердятся, будут приняты предусмотренные законом меры», — сообщили в полпредстве. Как ранее писало URA.RU, уже почти два года военный из Тюмени Иван Сидоров пытается доказать, что получил ранение в зоне СВО. Из-за того, что информация не была вовремя внесена в документы, мужчина не может получить положенную по закону помощь. Во время визита уральского полпреда в Тюмень боец пообщался с Артемом Жогой, а тот в свою очередь пообещал оказать ему содействие.