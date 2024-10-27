Композитор Меладзе лишится отчества из-за Украины

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Композитор Константин Меладзе поменял паспорт на украинский и отчитался перед налоговой РФ, сообщили в telegram-каналах
Композитор Константин Меладзе поменял паспорт на украинский и отчитался перед налоговой РФ, сообщили в telegram-каналах Фото:

Композитор и продюсер Константин Меладзе лишился отчества Шотович из-за того, что поменял паспорт на украинский. На Украине не ставят отчество из-за того, что считают это пережитком советской эпохи.

«Композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. Потому что менял паспорт на украинский, а там отчество не ставят — считают пережитком советского прошлого», — сообщили в telegram-канале Mash.

По их данным, Константину Меладзе, живущему в Италии, сделали исключение, выдав украинский паспорт. Обычно для получения паспорта Украины необходимо вступить в ВСУ. В канале отметили, что композитор отчитался о смене документа перед налоговой РФ, поскольку продолжает вести бизнес в стране.

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Композитор и продюсер Константин Меладзе лишился отчества Шотович из-за того, что поменял паспорт на украинский. На Украине не ставят отчество из-за того, что считают это пережитком советской эпохи. «Композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. Потому что менял паспорт на украинский, а там отчество не ставят — считают пережитком советского прошлого», — сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, Константину Меладзе, живущему в Италии, сделали исключение, выдав украинский паспорт. Обычно для получения паспорта Украины необходимо вступить в ВСУ. В канале отметили, что композитор отчитался о смене документа перед налоговой РФ, поскольку продолжает вести бизнес в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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