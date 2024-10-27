Композитор Меладзе лишится отчества из-за Украины

Композитор и продюсер Константин Меладзе лишился отчества Шотович из-за того, что поменял паспорт на украинский. На Украине не ставят отчество из-за того, что считают это пережитком советской эпохи.
«Композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. Потому что менял паспорт на украинский, а там отчество не ставят — считают пережитком советского прошлого», — сообщили в telegram-канале Mash.
По их данным, Константину Меладзе, живущему в Италии, сделали исключение, выдав украинский паспорт. Обычно для получения паспорта Украины необходимо вступить в ВСУ. В канале отметили, что композитор отчитался о смене документа перед налоговой РФ, поскольку продолжает вести бизнес в стране.
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