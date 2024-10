Ресторан Басты в Тюмени открывает сын друга Сергея Собянина

Новое заведение откроется в феврале 2025 года на месте ночного клуба в центре Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ресторан «Frank by Баста» рэпера Басты (наст. имя — Василий Вакуленко) в Тюмени открывает компания, где главным акционером является Вячеслав Калашников, сын Владимира Калашникова из команды бывшего губернатора Тюменской области и мэра Москвы Сергея Собянина. Как рассказали URA.RU анонимные источники из ресторанной сферы Тюмени, в предприятии по торговле ресторанной франшизой «Frank by Баста» у Вячеслава Калашникова большая доля. «Вячеславу Калашникову, сыну Владимира Калашникова принадлежит 42,5% акций в компании, продающим и обслуживающим франшизу „Frank by Баста" — ООО „Горилла бай баста". Вступил он туда в 2021 году, через два года после создания предприятия. Старший Калашников работал с Сергеем Собяниным в бытность его губернатором Тюменской области», — сообщил URA.RU анонимный источник. Владимир Калашников в 2001-2007 годах руководил Представительством Тюменской области в Санкт-Петербурге. Являлся акционером Антипинского НПЗ в Тюмени, который обанкротился. Ресторан «Frank by Баста» в Тюмени будет располагаться в центре города. Заведение откроется в феврале-марте 2025 года.

