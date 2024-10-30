Тюменцы вступили в гонку за лотерейным миллиардом

Жители Тюмени начали скупать лотерейные билеты с новогодним розыгрышем миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали сами продавцы торговых точек.
«Билеты с новогодним розыгрышем поступили к нам недавно. Горожане стали активно интересоваться и покупать билеты. В прошлом году выиграли тюменцы и многие решили попытать удачу», — рассказала продавец лотерейных билетов.
В другой точке также отметили, что спрос на квитки с возможностью выигрыша увеличился. Продавец добавила, что к Новому году многие будут приобретать билеты на подарки и ажиотаж только увеличится.
В январе 2024 года супружеская пара из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей. После вычета налога им досталось 850 миллионов рублей. Тюменцы рассказали, на что потратили призовые деньги.
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Жители Тюмени начали скупать лотерейные билеты с новогодним розыгрышем миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали сами продавцы торговых точек. «Билеты с новогодним розыгрышем поступили к нам недавно. Горожане стали активно интересоваться и покупать билеты. В прошлом году выиграли тюменцы и многие решили попытать удачу», — рассказала продавец лотерейных билетов. В другой точке также отметили, что спрос на квитки с возможностью выигрыша увеличился. Продавец добавила, что к Новому году многие будут приобретать билеты на подарки и ажиотаж только увеличится. В январе 2024 года супружеская пара из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей. После вычета налога им досталось 850 миллионов рублей. Тюменцы рассказали, на что потратили призовые деньги.