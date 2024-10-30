Тюменцы вступили в гонку за лотерейным миллиардом

Тюменцы начали скупать лотерейные билеты, где разыгрывается миллиард рублей
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет
Розыгрыш миллиарда состоится в первый день нового года Фото:

Жители Тюмени начали скупать лотерейные билеты с новогодним розыгрышем миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали сами продавцы торговых точек.

«Билеты с новогодним розыгрышем поступили к нам недавно. Горожане стали активно интересоваться и покупать билеты. В прошлом году выиграли тюменцы и многие решили попытать удачу», — рассказала продавец лотерейных билетов.

В другой точке также отметили, что спрос на квитки с возможностью выигрыша увеличился. Продавец добавила, что к Новому году многие будут приобретать билеты на подарки и ажиотаж только увеличится.

В январе 2024 года супружеская пара из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей. После вычета налога им досталось 850 миллионов рублей. Тюменцы рассказали, на что потратили призовые деньги.

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Жители Тюмени начали скупать лотерейные билеты с новогодним розыгрышем миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали сами продавцы торговых точек. «Билеты с новогодним розыгрышем поступили к нам недавно. Горожане стали активно интересоваться и покупать билеты. В прошлом году выиграли тюменцы и многие решили попытать удачу», — рассказала продавец лотерейных билетов. В другой точке также отметили, что спрос на квитки с возможностью выигрыша увеличился. Продавец добавила, что к Новому году многие будут приобретать билеты на подарки и ажиотаж только увеличится. В январе 2024 года супружеская пара из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей. После вычета налога им досталось 850 миллионов рублей. Тюменцы рассказали, на что потратили призовые деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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