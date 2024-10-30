Тюменцы вступили в гонку за лотерейным миллиардом

Тюменцы начали скупать лотерейные билеты, где разыгрывается миллиард рублей

30 октября 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Розыгрыш миллиарда состоится в первый день нового года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени начали скупать лотерейные билеты с новогодним розыгрышем миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали сами продавцы торговых точек. «Билеты с новогодним розыгрышем поступили к нам недавно. Горожане стали активно интересоваться и покупать билеты. В прошлом году выиграли тюменцы и многие решили попытать удачу», — рассказала продавец лотерейных билетов. В другой точке также отметили, что спрос на квитки с возможностью выигрыша увеличился. Продавец добавила, что к Новому году многие будут приобретать билеты на подарки и ажиотаж только увеличится. В январе 2024 года супружеская пара из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей. После вычета налога им досталось 850 миллионов рублей. Тюменцы рассказали, на что потратили призовые деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени начали скупать лотерейные билеты с новогодним розыгрышем миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали сами продавцы торговых точек. «Билеты с новогодним розыгрышем поступили к нам недавно. Горожане стали активно интересоваться и покупать билеты. В прошлом году выиграли тюменцы и многие решили попытать удачу», — рассказала продавец лотерейных билетов. В другой точке также отметили, что спрос на квитки с возможностью выигрыша увеличился. Продавец добавила, что к Новому году многие будут приобретать билеты на подарки и ажиотаж только увеличится. В январе 2024 года супружеская пара из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей. После вычета налога им досталось 850 миллионов рублей. Тюменцы рассказали, на что потратили призовые деньги.